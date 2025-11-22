Cục Thuế đưa ra thông báo mới, người dân cần nắm rõ

Ngày 21/11, Cục Thuế thông báo kế hoạch tạm dừng hệ thống Quản lý thuế tập trung (TMS) nhằm phục vụ việc chuyển đổi hệ thống máy chủ và lưu trữ cơ sở dữ liệu. Theo đó, hệ thống sẽ tạm ngừng hoạt động từ 18h00 ngày 22/11 đến 03h00 sáng 23/11.

Ảnh chụp màn hình

Theo thông báo, trong thời gian nâng cấp, các chức năng sau sẽ tạm dừng hoạt động:

- Ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS);

- Chức năng tra thông báo bước 2 trên hệ thống Etax và iCá nhân;

- Chức năng trả kết quả cấp mã số thuế và thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp;

- Tiếp nhận Bảng kê chứng từ tại Trung tâm Trao đổi thông tin;

- Chức năng cấp mã số thuế cho cá nhân, hộ kinh doanh thực hiện kinh doanh trên sàn thương mại điện tử.

Cục Thuế khẳng định các ứng dụng và chức năng không nằm trong danh mục tạm dừng vẫn hoạt động bình thường.

Trước đó, ngày 10/10, Cục Thuế đã ban hành hai thông báo gửi các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành; người nộp thuế; và cơ quan thuế các cấp về việc tạm ngừng một số hệ thống ứng dụng ngành Thuế nhằm phục vụ kiểm tra, đánh giá mức độ sẵn sàng của Hệ thống ứng dụng dịch vụ thuế điện tử tại môi trường dự phòng (Standby).

Theo Thông báo số 813/TB-CT, quá trình đánh giá tại môi trường dự phòng diễn ra từ ngày 11 đến 12/10. Trong thời gian này, một số ứng dụng đã được tạm dừng để phục vụ việc chuyển đổi và kiểm tra tính ổn định của hệ thống. Đây là hoạt động quan trọng nhằm bảo đảm ngành Thuế có thể vận hành liên tục ngay cả trong các tình huống sự cố.