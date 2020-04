Cục Hàng không yêu cầu Bamboo Airways báo cáo về khoản nợ 205 tỷ đồng tại ACV

Ngày 20/4, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản gửi Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) về tình hình nợ quá hạn kéo dài các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không.



Cục Hàng không cho biết, yêu cầu này được đưa ra sau khi Cục nhận được chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải về việc nghiên cứu giải quyết các kiến nghị của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đối với việc vi phạm hợp đồng của Bamboo Airways.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị Bamboo Airways khẩn trương báo cáo về tình hình công nợ và phương án giải quyết; tình hình tài chính đảm bảo hoạt động kinh doanh; các kiến nghị và đề xuất (nếu có).

Trước đó, theo số liệu của ACV, từ tháng 5/2019 đến nay, Bamboo Airways thường xuyên thanh toán chậm trung bình là 42 ngày so với thời hạn thanh toán quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Việc chậm thanh toán này bao gồm cả số tiền Bamboo thu hộ các dịch vụ phục vụ hành khách do phía Cảng hàng không cung cấp trực tiếp đến hành khách như: soi chiếu an ninh, hành lý...

Tính đến ngày 18/3, tổng số tiền công nợ Bamboo Airways còn phải thanh toán cho ACV là hơn 205 tỷ đồng, trong đó tổng số nợ quá hạn là 178,7 tỷ đồng (chiếm hơn 87%).

Trong số nợ quá hạn nói trên, 107,3 tỷ đồng là tiền phí dịch vụ phục vụ hành khách, soi chiếu an ninh, hành lý do ACV cung cấp trực tiếp cho hành khách nhưng do Bamboo Airways thu hộ. Số tiền còn lại 71,3 tỷ đồng là dịch vụ phục vụ mặt đất, dịch vụ cảng do ACV cung cấp trực tiếp cho hãng.

Tổng số tiền lãi quá hạn theo hợp đồng là 4,53 tỷ đồng và tổng số nợ chưa đến hạn là 25,74 tỷ đồng. Phía ACV cho biết, ACV đã có 24 văn bản đốc thúc, yêu cầu hãng thanh toán nợ đúng hạn theo quy định tại hợp đồng đã ký nhưng đến nay hãng vẫn chưa thực hiện chi trả.

ACV đề nghị Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Bamboo Airways thanh toán số công nợ trên với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về hàng không và là đơn vị cấp phép vận hành hàng không cho Bamboo Airways.

Phản hồi thông tin của ACV, phía Bamboo Airways cho biết, khúc mắc giữa 2 bên xảy ra khi một số dịch vụ ACV cung cấp cao hơn so với mặt bằng chung. Hiện, Bamboo Aiways và ACV đều cho biết vẫn đang tiến hành đàm phán để đi đến tiếng nói chung, hỗ trợ trong thời điểm khó khăn ảnh hưởng dịch COVID-19.