Cục hàng không kiến nghị bỏ giãn cách ghế trên máy bay, không cách ly tập trung

Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã ra thông báo thống nhất phương án khôi phục thử nghiệm các chuyến bay nội địa từ ngày 10/10 đến ngày 20/10 với 23 chuyến khứ hồi/ngày (46 chuyến/ngày).

Trong đó, có 10 chuyến khứ hồi từ TP.HCM đi các địa phương, 6 chuyến khứ hồi từ Hà Nội, 4 chuyến từ Đà Nẵng và 3 chuyến từ Thanh Hóa.

Trên Báo Thanh Niên tối 10/10 cho hay, Cục Hàng không đã báo cáo Bộ GTVT về việc nhiều chuyến bay không thực hiện được do vướng quy định cách ly của các địa phương.

Theo Cục Hàng không, nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng yêu cầu cách ly tập trung đã khiến một số chuyến bay chưa thể thực hiện được ngay trong ngày 10/10.

Vì vậy, Cục Hàng không đề nghị các địa phương không yêu cầu hành khách phải cách ly tập trung.

Cục Hàng không cũng đề xuất, hành khách đi từ vùng xanh chỉ cần có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ, nhằm tạo điều kiện cho người dân trở về các thành phố lớn làm việc. Nếu quy định hành khách phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19, mũi 2 tiêm trước ngày bay 14 ngày như hiện nay thì các đường bay ngách và các chuyến bay chiều đến Hà Nội/TP.HCM từ các tỉnh thành khác sẽ có rất ít hành khách.

Đồng thời, Cục Hàng không cũng đề nghị bỏ giãn cách ghế trên máy bay để giảm áp lực chi phí/ghế và giá vé đối với hành khách do hành khách đã được xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ.

Cục lý giải thêm, các chuyến bay chiều đến TP.HCM sẽ rất vắng khách nên áp lực cân đối phí khai thác hai chiều là rất lớn, khó thực hiện được chuyến bay.

Lượng đặt chỗ của các hãng bay tăng mạnh

Thông tin từ Báo Chính phủ, hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines cho biết, trong ngày đầu mở bán vé các chuyến bay nội địa, nhiều chuyến bay của hãng đều đã kín chỗ.

"Các chuyến bay giữa Hà Nội và TPHCM, giữa TPHCM và Thanh Hóa, Huế được đặt chỗ nhiều nhất", đại diện Vietnam Airlines cho biết thêm: "Có những chuyến bay thậm chí gần như kín chỗ trong 3 ngày liên tiếp từ ngày 10, 11, 12/10. Các chuyến bay khác từ TPHCM đi Vinh, Quảng Nam, Đà Nẵng… cũng ghi nhận lượng đặt chỗ tăng mạnh".

Tương tự như Vietnam Airlines, đại diện hãng hàng không Bamboo Airways cũng cho biết, ngay trong ngày đầu mở bán, hãng ghi nhận doanh số rất tích cực. Đặc biệt, chiều bay từ TPHCM về các địa phương là các chặng bay đắt khách nhất, nhiều chuyến bay chỉ còn lại số lượng ít vé dù thời gian mở bán chưa lâu. Nhiều chuyến bay nội địa như TPHCM -Tuy Hòa, TPHCM-Thanh Hóa đã đầy chỗ hơn 80%.

Mặt khác, do quy định cách ly có sự khác biệt giữa các địa phương, lượng khách đặt vé đối với các chặng bay có quy định tương đối thông thoáng chiếm tỷ lệ cao hơn so với các đường bay khác, ví dụ như các chặng bay TPHCM đi Kiên Giang, Thanh Hoá, Đà Nẵng, Bình Định, Tuy Hoà, Nghệ An...

Điều kiện để đi máy bay trong thời gian dịch Covid-19: - Tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (mũi thứ 2 đã được tiêm ít nhất 14 ngày). - Đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương. -Có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay.

(Tổng hợp)