Cục Hải quan thông tin nóng việc có tình trạng người dân Lào, Campuchia sang Việt Nam gom mua xăng

Theo thông tin từ cơ quan này, bối cảnh chính trị, an ninh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là xung đột quân sự leo thang tại khu vực Trung Đông, đang tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu, ảnh hưởng đến nguồn cung, giá cả xăng dầu và an ninh năng lượng.

Trong khi đó, giá xăng dầu tại Việt Nam hiện thấp hơn so với một số nước láng giềng. Từ thông tin này, Cục Hải quan cho biết sự chênh lệch giá đã dẫn đến tình trạng người dân tại khu vực biên giới Lào và Campuchia sang Việt Nam mua xăng dầu. Trước diễn biến này, cơ quan hải quan yêu cầu các đơn vị tăng cường theo dõi tình hình thị trường, diễn biến cung cầu và chênh lệch giá xăng dầu giữa Việt Nam và các nước có chung đường biên giới để chủ động dự báo, đánh giá tình hình.

Cục Hải quan cũng yêu cầu sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát, điều tra cơ bản, xây dựng phương án, kế hoạch nhằm phòng ngừa, kiểm soát và ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu trên các tuyến biên giới, đặc biệt là tuyến đường thủy nội địa, cửa khẩu đường bộ giáp Lào và Campuchia cũng như trên các vùng biển.

Các lực lượng hải quan được yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm đối với phương tiện xuất cảnh, bao gồm phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy và đường biển; chú ý các phương tiện có bồn, bể, thùng, hầm có khả năng chứa xăng dầu hoặc lợi dụng hoạt động cung ứng xăng dầu cho tàu biển, tạm nhập tái xuất để buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần đẩy mạnh phối hợp, trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng như biên phòng, công an, cảnh sát biển, quản lý thị trường và chính quyền địa phương các tỉnh biên giới để kiểm soát hoạt động buôn lậu xăng dầu.

Cơ quan hải quan cũng yêu cầu kết hợp công tác nghiệp vụ với tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động xuất nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất xăng dầu, nhằm bảo đảm nguồn cung và ổn định thị trường.

Các đơn vị được yêu cầu thực hiện chế độ báo cáo nhanh về kết quả kiểm tra, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến mặt hàng xăng dầu cũng như các phương thức, thủ đoạn buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu mới để kịp thời cảnh báo trong toàn ngành.

Thông tin trên được nêu tại Công văn số 13573/CHQ-ĐTCBL ngày 9/3/2026 của Cục Hải quan về việc tăng cường công tác kiểm soát chống buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới.



