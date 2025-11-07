Tại diễn đàn NATO ở Bucharest, Tổng thư ký Liên minh - ông Mark Rutte tuyên bố rằng các nước thành viên của khối hiện đã sản xuất nhiều đạn dược hơn Nga.

Theo ông Rutte, hàng chục dây chuyền sản xuất mới đã được mở cửa và những dây chuyền hiện có đang được mở rộng. NATO hiện sản xuất nhiều đạn dược hơn so với những thập kỷ gần đây.

"Chúng ta đã xoay chuyển được tình hình về đạn dược. Cho đến gần đây, Nga sản xuất được nhiều hơn tất cả các đồng minh NATO cộng lại. Nhưng giờ thì không còn nữa", ông Rutte nhấn mạnh khi phát biểu với đại diện của ngành công nghiệp quốc phòng.

Tổng thư ký Mark Rutte tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Brussels.

Điều này được thực hiện nhờ quyết định của các nhà lãnh đạo NATO về việc đầu tư tới 5% GDP vào quốc phòng cho giai đoạn tới năm 2035.

Liên minh đang tích cực mua sắm xe tăng, chiến đấu cơ, máy bay không người lái, khí tài thông tin liên lạc và đạn dược. Romania - nước chủ nhà của diễn đàn, có kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng lên 3,5% GDP vào năm 2030.

Để đối phó với các mối đe dọa toàn cầu, NATO không chỉ dựa vào số lượng mà còn cả chất lượng. Thông qua Quỹ Đổi mới NATO và nền tảng DIANA, Liên minh hỗ trợ các công ty khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng mới.

Bên cạnh đó, NATO cũng đang mở rộng hợp tác với các đối tác bao gồm EU, Ukraine, Nhật Bản và Australia. Những nỗ lực chung cho phép mở rộng sản xuất và đẩy nhanh tiến độ giao hàng.

"Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau hợp tác để đảm bảo một tương lai an toàn và thịnh vượng hơn cho tất cả", Tổng thư ký NATO kết luận, đồng thời kêu gọi ngành công nghiệp quốc phòng không trì hoãn việc mở rộng năng lực sản xuất.