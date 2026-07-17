Cục Điện ảnh lên tiếng về tranh cãi quanh phim 'Hoàng hậu cuối cùng'

Sau khi trailer Hoàng hậu cuối cùng gây tranh cãi vì những nghi vấn về độ chính xác của phục trang và tạo hình nhân vật lịch sử, Cục Điện ảnh đã có phản hồi.

Trailer Hoàng hậu cuối cùng ra mắt ngày 7/7 nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận. Bên cạnh những lời khen dành cho quy mô sản xuất và sự trở lại của Tăng Thanh Hà, nhiều ý kiến từ giới nghiên cứu và khán giả bày tỏ băn khoăn về tạo hình các nhân vật lịch sử, mức độ chính xác của phục trang, đặc biệt là hình tượng Nam Phương hoàng hậu do Tăng Thanh Hà thủ vai.

Trailer “Hoàng hậu cuối cùng” ra mắt ngày 7/7.

Những ý kiến này nhanh chóng tạo nên nhiều luồng tranh luận trên mạng xã hội về ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật và tính chính xác khi tái hiện các nhân vật lịch sử.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cho biết cơ quan quản lý đã tiếp nhận những phản ánh từ dư luận liên quan đến trailer Hoàng hậu cuối cùng.

“Cục Điện ảnh cũng tiếp nhận một số thông tin bày tỏ sự quan ngại. Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước, chúng tôi luôn bảo đảm hai nguyên tắc: khuyến khích tự do sáng tạo, nhưng sự sáng tạo đó phải được đặt trong khuôn khổ pháp luật”, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường nói.

Cục Điện ảnh đã chuyển những băn khoăn của công chúng tới ê-kíp sản xuất để tham khảo trong quá trình hoàn thiện tác phẩm. “Đây là tín hiệu tích cực bởi sự quan tâm của xã hội sẽ giúp các nhà sản xuất có thêm cơ sở để rà soát, hoàn thiện bộ phim” , ông nói.

Tạo hình nhân vật Nam Phương Hoàng hậu của Tăng Thanh Hà gây nhiều tranh luận.

Theo Cục trưởng Cục Điện ảnh, cơ quan quản lý chỉ có thể đưa ra đánh giá sau khi nhận được bản phim hoàn chỉnh. Khi đó, Hội đồng thẩm định sẽ xem xét toàn bộ tác phẩm trước khi đưa ra đề xuất. Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng, Cục Điện ảnh sẽ đưa ra kết luận theo đúng quy định.

Ông Đặng Trần Cường đánh giá việc ngày càng nhiều đơn vị, nhà sản xuất, đạo diễn lựa chọn đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng là tín hiệu đáng mừng của điện ảnh Việt Nam. Đây là điều đáng khích lệ.

Ông dẫn chứng thành công của các tác phẩm như Mưa đỏ, Địa đạo hay Đào, phở và piano để khẳng định phim lịch sử không hề “kén” khán giả như nhiều người từng nghĩ. Theo Cục trưởng, yếu tố quyết định vẫn là chất lượng tác phẩm và mức độ đầu tư nghiêm túc của nhà sản xuất. “Một bộ phim tốt sẽ luôn nhận được sự quan tâm của khán giả, nhất là khán giả trẻ” , ông nói.

Còn NSƯT, đạo diễn Bùi Trung Hải cho rằng phim lịch sử luôn là một trong những thể loại khó nhất bởi nhà làm phim phải cân bằng giữa sáng tạo nghệ thuật và tính xác thực của lịch sử.

Phim truyện vẫn có quyền hư cấu, song sự sáng tạo không được làm thay đổi bản chất nhân vật hay sự kiện lịch sử.

Theo ông, yêu cầu về tính chân thực không chỉ nằm ở phục trang mà còn bao gồm bối cảnh, đạo cụ, âm nhạc, tư tưởng, lối sống và cách ứng xử của con người trong từng giai đoạn lịch sử.

Đạo diễn Bùi Trung Hải nhấn mạnh, phim truyện vẫn có quyền hư cấu, song sự sáng tạo không được làm thay đổi bản chất nhân vật hay sự kiện lịch sử. Nếu lựa chọn cách lý giải khác với sử liệu, nhà làm phim cần có cơ sở khoa học và lập luận đủ sức thuyết phục.

Ông cũng cho rằng để hạn chế tranh cãi, nhà sản xuất nên công bố rõ ngay từ đầu bộ phim thuộc thể loại lịch sử, dã sử hay lấy cảm hứng từ lịch sử, đồng thời minh bạch về mức độ hư cấu và ý đồ nghệ thuật.