Đối tượng Cường (áo xanh) và các bị can trong vụ án.

Cục CSHS cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 44 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do Hoàng Tạ Minh Cường (có 1 tiền sự), cầm đầu.

Theo cảnh sát, Hoàng Tạ Minh Cường sinh sống ở miền Bắc nhưng thuê các đối tượng trong miền Nam để quản lý, chia tách, tính tiền thắng, thua và sử dụng tài khoản ngân hàng chuyển nhận, tiền cá độ và chỉ liên lạc với đồng phạm qua các trang mạng xã hội.

Từ năm 2024, Cường mua tài khoản tổng đại lý, rồi chia thành 4 cấp tài khoản để giao lại cho nhiều tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Sau đó, Cường thuê người tên Tùng làm quản lý chia tách tài khoản, tính tiền thắng, thua; còn một số đối tượng khác mở tài khoản ngân hàng để chuyển nhận tiền thắng, thua.

Các đối tượng thống nhất, vào thứ 2 hàng tuần sẽ tổng kết tiền thắng, thua cá độ trên các tài khoản và thanh toán qua ngân hàng.

Ngày 9/9, Cục CSHS chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương đồng loạt tiến hành triệu tập hàng chục đối tượng, khám xét khẩn cấp 17 địa điểm tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Đắk Lắk…

Kết quả khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ số tiền hơn 1 tỷ đồng, 1 xe ô tô, 41 máy điện thoại, 5 máy tính, 2 CPU máy tính...

Cơ quan điều tra xác định trong đường dây này, nhiều đối tượng cá độ bóng đá lên tới hàng trăm triệu đồng/1 trận. Từ tháng 11/2024 đến tháng 9/2025, tổng số tiền qua các tài khoản cá độ lên đến hàng nghìn tỷ đồng.