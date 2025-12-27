HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cục CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu vụ lật xe khách biển số Hà Nội khiến 9 người tử vong

Duy Anh (tổng hợp) |

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe khách trên đường chở đoàn đi thiện nguyện đã xảy va chạm hộ lan và tự lật úp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), ngày 27/12, đoàn thiện nguyện gồm 18 người (cả lái xe là ông Đỗ Đăng Thịnh; sinh năm 1960, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) lái xe ô tô khách mang biển kiểm soát 29B-61406 di chuyển từ Hà Nội lên điểm trường thôn Tà Ghênh thuộc trường Mầm non Họạ Mi, xã Phình Hồ.

Nguyên nhân ban đầu vụ - Ảnh 1.

Chiếc xe khách hư hỏng nặng sau vụ tai nạn nghiêm trọng (Ảnh: Cục CSGT).

Đến khoảng 7 giờ 40 phút cùng ngày, tại km35 đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 (thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ) thì chiếc xe khách trên xảy va chạm hộ lan (tôn lượn sóng) khoảng 50m, dẫn đến phương tiện bị lật úp phía lề đường phải theo hướng xã Hạnh phúc đi xã Phình Hồ. 

Hậu quả làm 9 người chết, 8 người bị thương, xe ô tô bị hư hỏng nặng. 

Lực lượng CSGT đã huy động tối đa lực lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức cứu nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu và khám nghiệm hiện trường theo quy định.

Nguyên nhân ban đầu vụ - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả (Ảnh: Báo Lào Cai).

Trưa cùng ngày, thông tin trên tờ Tuổi trẻ, ông Giàng A Trang, phó chủ tịch UBND xã Phình Hồ cho biết công tác cứu hộ cứu nạn đã hoàn tất.

Theo ông Trang, chiếc xe khách 30 chỗ mang biển kiểm soát Hà Nội. Đoàn thiện nguyện không qua xã mà đi thẳng tới trường mầm non Họa My (xã Bản Mù cũ, nay là xã Phình Hồ). Lái xe khách đã tử vong, trưởng đoàn từ thiện đang đi cấp cứu nên chưa khai thác được thông tin về đoàn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Thường trực Tỉnh uỷ đã có văn bản hỏa tốc số 339 chỉ đạo việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn; Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng huy động tối đa nhân lực, phương tiện, khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, cấp cứu người bị nạn đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại hiện trường.

Các lực lượng công an, quân đội, y tế và chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt, phối hợp tổ chức phân luồng giao thông, đưa người bị thương đi cấp cứu, hỗ trợ các gia đình có nạn nhân tử vong và bị thương.

Tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, chia sẻ, động viên, hỗ trợ kịp thời đối với các gia đình nạn nhân, thông tin này được đăng tải trên tờ Tiền phong.

