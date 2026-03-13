Cục CSGT thông báo nóng về ứng dụng tất cả các tài xế phải có

Cục CSGT ngày 13/3 cho biết đã phối hợp với đơn bị chức năng thuộc Bộ Công an phát triển tính năng thông báo giấy phép lái xe sắp hết hạn trên Ứng dụng VNeTraffic. Theo đó đối với các tài khoản (mức độ 2) có giấy phép lái xe hết hạn trước 30 ngày sẽ được hệ thống thông báo bằng tin nhắn hướng dẫn làm thủ tục trên Cổng dịch vụ công hoặc tới Công an phường, xã nơi cư trú để được hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp đổi.

Theo đó, anh N. X. N. trú tại Hoàng Hoa Thám, Hà Nội cho biết đã nhận được thông báo vào 27/2/2026 về GPLX hạng B2 (cũ) hết hạn vào 29/3/2026. Anh khá ngạc nhiên trước thông tin này và rất vui mừng vì sẽ giúp người dân không bị quên đổi GPLX.

Cũng như anh N, anh N N D phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình cũng nhận được thông báo vào 20/2/2026 về GPLX hạng B2 (cũ) hết hạn vào 22/3/2026. Anh D rất phấn khởi khi công nghệ được áp dụng vào đời sống giúp cho người dân thuận tiện hơn.

Từ 1/3/2026 đến nay, hệ thống VNeTraffic đã thông báo 178.636 tin về hết hạn GPLX cho nhân dân.

VNeTraffic là ứng dụng giao thông của Bộ Công an. Ngoài xuất trình giấy tờ, tra cứu phạt nguội, đấu giá biển số xe, phản ánh vi phạm, ứng dụng này còn cung cấp tin tức, bản đồ số, cảnh báo ùn tắc, gửi thông tin vi phạm và quản lý thông tin phương tiện. Cục CSGT đang phát triển thêm nhiều tính năng nhằm phục vụ người dân tốt nhất.

Đại diện Cục CSGT cho hay, đến nay VNeTraffic có hơn 6 triệu tài khoản, trong đó có 5,3 triệu tài khoản mức độ 2.