HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cục CSGT thông báo khẩn tới tất cả người tham gia giao thông trên 2 tuyến cao tốc từ 15/8

Thái Hà |

Cục CSGT đã có thông báo quan trọng tới tất cả tài xế trên 2 tuyến cao tốc huyết mạch từ ngày 15/8.

Ngày 14/8, Cục CSGT cho biết sẽ tiến hành thí điểm phân làn đường và quy định tốc độ trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ từ ngày 15/8.

Trước đó, ngày 13/8, Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông thí điểm phân làn và quy định tốc độ trên đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Xuất phát từ đề nghị của Cục CSGT, sau khi trao đổi và thống nhất giữa hai đơn vị, Cục Đường bộ Việt Nam đã báo cáo và được Bộ Xây dựng đồng ý cho tổ chức thực hiện phương án thí điểm như sau:

Đối với tuyến cao tốc Hà Nội- Hải Phòng

Làn 1: Tốc độ tối đa cho phép: 120 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép: 90 km/h.

- Cấm các loại xe lưu thông, bao gồm:

+ Ô tô tải thông dụng, trừ: ô tô tải Pickup ca - bin đơn, ô tô tải Pickup ca - bin kép, ô tô tải VAN;

+ Ô tô tải chuyên dùng, trừ ô tô chở tiền;

+ Ô tô chuyên dùng;

+ Ô tô đầu kéo;

+ Ô tô kéo moóc.

Làn 2: Tốc độ tối đa cho phép: 120 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép: 80 km/h. Cho phép ô tô lưu thông.

Làn 3: Tốc độ tối đa cho phép: 100 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép: 60 km/h. Cho phép ô tô lưu thông.

Cục CSGT thông báo khẩn tới tất cả người tham gia giao thông trên 2 tuyến cao tốc từ 15/8 - Ảnh 1.

Ảnh: Cục CSGT

Đối với tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Làn 1: Tốc độ tối đa cho phép: 100 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép: 80 km/h.

- Cấm các loại xe lưu thông, bao gồm:

+ Ô tô tải thông dụng, trừ: ô tô tải Pickup ca - bin đơn, ô tô tải Pickup ca - bin kép, ô tô tải VAN;

+ Ô tô tải chuyên dùng, trừ ô tô chở tiền;

+ Ô tô chuyên dùng;

+ Ô tô đầu kéo;

+ Ô tô kéo moóc.

Làn 2: Tốc độ tối đa cho phép: 100 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép: 70 km/h. Cho phép ô tô lưu thông.

Làn 3: Tốc độ tối đa cho phép: 100 km/h; tốc độ tối thiểu cho phép: 60 km/h. Cho phép ô tô lưu thông.

Cục CSGT thông báo khẩn tới tất cả người tham gia giao thông trên 2 tuyến cao tốc từ 15/8 - Ảnh 2.

Ảnh: Cục CSGT

Tiến hành sơn thông tin tốc độ tối đa cho phép tại một số vị trí phù hợp, dễ quan sát trên mặt đường nhằm nhắc lại thông tin của các biển báo tốc độ tối đa cho phép tương tứng trên tuyến để tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông.

Thời gian thực hiện phương án tổ chức giao thông thí điểm là một tháng kể từ ngày 15/8/2025.

Công an Hà Nội phát thông báo quan trọng tới toàn bộ người tham gia giao thông
Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

cao tốc

cục CSGT

cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Hay độc lạ

phân làn cao tốc

cao tốc Hà Nội- Hải Phòng

quy định tốc độ cao tốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại