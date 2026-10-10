Cục CSGT tạm dừng 'bắn' tốc độ tối thiểu trên các đoạn dốc cao tốc

Ngày 9/10, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về việc xe tải nặng khó đạt tốc độ tối thiểu khi di chuyển trên một số đoạn tuyến cao tốc, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, không đo tốc độ tối thiểu trong giai đoạn khảo sát, đánh giá về khả năng vận hành của phương tiện trên các đoạn đường dốc tuyến đường cao tốc.

Vừa qua, Cục CSGT đã tiếp nhận các thông tin phản ánh trên mạng xã hội và dư luận xã hội liên quan đến các phương tiện xe tải nặng, xe đầu kéo khi lên dốc khó giữ được tốc độ tối thiểu (60km/h) như một số đoạn của tuyến cao tốc: Km83+000 tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây; Km178 tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết; Km340+800 cao tốc Nha Trang – Vân Phong.

Theo Cục CSGT, thực tế cho thấy, khi xe tải nặng, xe đầu kéo lưu thông trên các đoạn này đi dưới tốc độ tối thiểu có nhiều nguy cơ dẫn đến xảy ra tai nạn giao thông đối với các xe cùng chiều, nhất là vào tối, đêm. Do xe sau (tập trung nhiều là xe con) có sự chênh lệch về tốc độ trước các phương tiện lớn đi chậm phía trước, nên không kịp xử lý để xảy ra tai nạn giao thông.

Đối với khu vực dốc thường xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT đã đề nghị đơn vị quản lý đường lắp biển cảnh báo, đèn cảnh báo để lái xe phòng ngừa tai nạn; lập hồ sơ "điểm đen" tai nạn giao thông.

Phương tiện di chuyển trên cao tốc không đạt tốc độ tối thiểu.

Cuối tháng 9/2026, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT đã tiến hành thực nghiệm với 28 phương tiện (18 xe ô tô tải các loại, 8 xe đầu kéo, 2 xe đầu kéo xi-téc chở chất lỏng) đi tại các vị trí có độ dốc cao như trên.

Kết quả cho thấy các phương tiện vẫn có thể đạt tốc độ tối thiểu; tuy nhiên phụ thuộc lớn vào một trong các yếu tố như: Phương tiện (xe mới - xe cũ); phải đạp ga lớn (hao tổn nhiên liệu); lái xe thuộc đường, tạo đà trước.

Trước tình hình đó, Cục CSGT đã phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, tiến hành đánh giá tổng thể, gồm: An toàn giao thông trên tuyến khi phương tiện chạy chậm trên đường cao tốc; Yếu tố địa hình độ dốc liên quan đến khả năng vận hành của xe tải nặng; An toàn kỹ thuật, tải trọng của phương tiện xe tải nặng khi vận hành trên đường dốc; Kỹ năng điều khiển, vận hành của lái xe tải nặng.

Đề nghị hạ tốc độ tối đa, tối thiểu tại một số đoạn

Cục CSGT cũng cho biết đã đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam điều chỉnh hạ tốc độ tối đa và tối thiểu tại các đoạn đường này.

Trong thời gian khảo sát, đánh giá tổng thể (từ 1/10/2026 cho đến khi có thông báo mới), lực lượng CSGT không thực hiện việc đo tốc độ và xử lý phương tiện đi dưới tốc độ tối thiểu tại các đoạn dốc trên đường cao tốc.

Cục CSGT khuyến cáo, để đảm bảo an toàn, đề nghị người điều khiển xe tải nặng phải tuân thủ chở hàng đúng tải trọng cho phép, các quy tắc giao thông trên đường cao tốc, chú ý quan sát, đảm bảo tốc độ và khoảng cách an toàn.

Khi tới đoạn đường dốc trên đường cao tốc người lái xe tải nặng cần: Chủ động nắm bắt các đoạn dốc để tăng tốc sớm, tạo đà cho xe qua; Cố gắng bảo đảm lưu thông không dưới tốc độ tối thiểu; Đi vào làn đường số 2 (sát lề đường bên phải).

Các loại phương tiện còn lại khi qua các đoạn dốc phải giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, chú ý quan sát, để phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra, vì tại các địa điểm này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.