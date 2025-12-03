HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cục CSGT ra cảnh báo liên quan đến giấy phép lái xe của người dân

Duy Anh |

Cục CSGT vừa đưa ra cảnh báo về hình thức lừa đảo mới liên quan đến việc trả giấy phép lái xe cho người dân.

Cục CSGT thông tin, ngày 2/12, Fanpage Cục CSGT nhận được phản ánh: "Báo cáo các đồng chí lãnh đạo tôi có nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc bưu điện nhắn tin hỏi địa chỉ để trả bằng lái. Tôi xác minh sơ bộ phía cơ quan có liên quan thì khả năng đây là hình thức lừa đảo mới dựa trên thông tin có phôi giấy phép lái xe được đăng trên Fanpage của CSGT. Kính đề nghị có xác minh rõ và hình thức cảnh báo sớm đến người dân".

Cục CSGT ra cảnh báo liên quan đến giấy phép lái xe của người dân- Ảnh 1.

Đối tượng lừa đảo đã dùng định danh "Bưu điện…" để nhắn tin nhưng không phải là tài khoản Zalo OA (Ảnh: Cục CSGT).

Sau khi nhận được phản ảnh của người dân, Cục CSGT thông tin như sau: Bộ phận sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe của CSGT và cả bưu điện (nơi người dân chọn lựa hình thức chuyển GPLX tới nhà) đều có địa chỉ của người dân để gửi giấy phép lái xe.

Do vậy việc nhắn tin và xin địa chỉ hoặc thông báo sự cố đối với hoạt động cấp đổi GPLX như trên là một hình thức lừa đảo.

Đối tượng lừa đảo đã dùng định danh "Bưu điện…" nhưng không phải là tài khoản Zalo OA.

Người dân cần đặc biệt cảnh giác tránh làm theo các thông tin giả mạo đối tượng cung cấp.

