Cục CSGT nói về trách nhiệm của tài xế tông người đi bộ chạy băng qua cao tốc

Theo Cục CSGT, tài xế tông vào người đi bộ trên cao tốc không phải chịu trách nhiệm hình sự do sự kiện bất ngờ.

Ngày 5/11, Cục CSGT phân tích về trách nhiệm của tài xế ô tô khi va chạm với người đi bộ trên cao tốc.

Vào hồi 6h56 ngày 2/11, tại km 192+300 cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn (hướng Nghệ An đi Hà Nội) thuộc địa phận xã Hồng Vân, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô con và người đi bộ.

Vụ tai nạn làm người đi bộ tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hà Nội xác minh.

Theo Cục CSGT, đây không phải lần đầu tiên trên tuyến cao tốc này có người đi bộ tùy ý chạy cắt ngang đường gây nguy hiểm cho chính mình và phương tiện đang đi trên cao tốc.

Theo quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường cao tốc là tuyến đường dành riêng cho xe ô tô lưu thông; nghiêm cấm các loại xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ, trừ trường hợp người và phương tiện đó đi làm nhiệm vụ.

Người đi bộ bất ngờ chạy băng qua đường bị ô tô tông tử vong.

Theo đánh giá ban đầu của Cục CSGT đối với vụ việc trên, nếu là vụ tai nạn (không phải vụ tự tử hoặc vụ việc khác), nguyên nhân chính dẫn đến hậu quả của vụ tai nạn là do hành vi vi phạm pháp luật của người đi bộ chạy cắt ngang đường (vi phạm khoản 3 Điều 25 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ).

Đối với lái xe con va chạm với người đi bộ, qua camera hành trình, ô tô đang di chuyển với tốc độ khoảng 90km/h, đúng làn đường cho phép và với các điều kiện tham gia giao thông đảm bảo quy định (có giấy phép lái xe, không có nồng độ cồn, không có chất ma túy, phương tiện đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường…), thì có thể xem xét là sự kiện bất ngờ hoặc sự kiện bất khả kháng.

Theo Cục CSGT, tài xế không phải chịu trách nhiệm hình sự (trong trường hợp sự kiện bất ngờ) hoặc bồi thường dân sự (trong trường hợp bất khả kháng).

Cục CSGT cho biết, đơn vị đang nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó sẽ tập trung làm rõ các quy tắc giao thông.

Trường hợp người và các xe bị cấm đi vào đường cao tốc để xảy ra tai nạn, thì lỗi sẽ hoàn toàn thuộc về người đi bộ và người lái xe đó - trừ trường hợp xác định được người lái xe cố ý gây thiệt hại về tính mạng sức khỏe hoặc tài sản.