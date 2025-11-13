Cục CSGT nghiên cứu, đề xuất tăng nặng mức xử phạt hành vi che biển số

Hình ảnh tài xế che biển số xe. Ảnh: Thanh Hà

Theo Cục CSGT, thời gian gần đây, khi hệ thống camera AI được triển khai trên các tuyến đường đã xuất hiện tình trạng một số xe ô tô, mô tô, xe gắn máy dán, che biển số hoặc dán làm sai lệch chữ và số trên biển số xe, hòng qua mặt cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý vi phạm.

Bên cạnh đó, còn tình trạng một số đối tượng lợi dụng việc dán, che biển số để hoạt động phạm tội, tránh bị truy bắt, truy tìm.

Cục CSGT xác định, hành động này là cố ý trực tiếp thực hiện vi phạm. Động cơ là để trốn tránh việc xử lý của lực lượng CSGT và các cơ quan chức năng, gây mất trật tự an toàn xã hội.

Đối với các hành vi vi phạm, quy định của pháp luật hiện hành cũng đã nghiêm khắc. Theo đó, xe ô tô vi phạm sẽ bị xử phạt 23 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe; xe mô tô, xe gắn máy bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Tuy nhiên, để bảo đảm tính răn đe, thời gian tới, Cục CSGT sẽ nghiên cứu, đề xuất tiếp tục tăng nặng mức xử lý đối với nhóm hành vi như: điều khiển xe gắn biển không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số xe), hình dạng, kích thước của biển số xe.

Cục CSGT cho biết mong tiếp tục nhận được những clip, hình ảnh ghi lại các lái xe dán, che biển số để xử lý nghiêm.