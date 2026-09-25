Cục CSGT nêu lý do bỏ làn khẩn cấp tại Vành đai 3 trên cao Hà Nội

Theo Cục CSGT, phương án tổ chức lại giao thông tại Vành đai 3 trên cao nhằm đáp ứng lưu lượng phương tiện thực tế đang vượt xa năng lực thiết kế của tuyến.

Chiều 25/9, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin về đề xuất chuyển đổi làn khẩn cấp của đường Vành đai 3 trên cao thành làn xe chạy, không bố trí làn dừng khẩn cấp.

Theo đại diện Cục CSGT , phương án tổ chức 3 làn xe chạy mỗi chiều được đề xuất trong bối cảnh Vành đai 3 trên cao đang chịu áp lực giao thông rất lớn. Lưu lượng thực tế vượt xa thiết kế ban đầu, khiến tuyến đường thường xuyên quá tải. Vào giờ cao điểm, lưu lượng có thời điểm lên khoảng 122.000 xe/ngày đêm, gấp gần 8,1 lần thiết kế.

Việc nghiên cứu tổ chức lại mặt đường hiện hữu nhằm khai thác hiệu quả hơn năng lực tuyến, duy trì dòng phương tiện lưu thông liên tục, qua đó góp phần giảm ùn tắc và nguy cơ tai nạn giao thông.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục CSGT thông tin tại hội nghị.

“Tuy nhiên, tăng khả năng thông hành không thể tách rời yêu cầu bảo đảm an toàn. Việc bỏ làn dừng khẩn cấp cũng đặt ra những vấn đề cần tính toán kỹ, nhất là việc xử lý phương tiện gặp sự cố. Vì vậy, phương án chỉ có thể được xem xét khi tốc độ khai thác, phân làn, hệ thống báo hiệu và các điều kiện bảo đảm an toàn trên toàn tuyến được đánh giá đồng bộ”, đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Việc này cơ quan chức năng cần khẩn trương thẩm định, thẩm tra lại an toàn giao thông toàn tuyến theo quy định của Luật đường bộ và Nghị định hướng dẫn để đưa ra phương án tổ chức giao thông phù hợp.

“Tóm lại, mục tiêu là tăng năng lực thông hành, giảm hiện tượng dồn xe, giảm xung đột do thay đổi làn và từng bước hạn chế ùn tắc, tai nạn giao thông chứ không phải đơn thuần là đưa một làn đường vào khai thác”, đại diện Cục CSGT nói.

Theo đại diện Cục CSGT, khi không có làn dừng khẩn cấp không có nghĩa là không có phương án xử lý khẩn cấp. Việc xử lý sự cố đã được tính toán, xây dựng các phương án, kịch bản cụ thể trong các tình huống.

Nếu điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, đồng thời cũng phải điều chỉnh, xây dựng lại phương án để có một cơ chế ứng cứu sự cố tương ứng.

Trong đó phải bảo đảm khả năng tiếp cận nhanh của xe cứu hộ, cứu hỏa, cứu thương và lực lượng chức năng.

Cùng đó phải tăng cường giám sát giao thông bằng camera, qua trung tâm chỉ huy giao thông và các kênh thông tin khác nhằm phát hiện sớm phương tiện gặp sự cố. Khi xảy ra sự cố thì phải tổ chức phân luồng, tạo hành lang ưu tiên và giải tỏa phương tiện trong thời gian nhanh nhất.

Cùng với việc thay đổi vạch sơn, cơ quan chức năng còn thay đổi cả phương thức quản lý, điều hành giao thông trên tuyến. Có một phương án tổ chức giao thông đầy đủ từ hạ tầng, báo hiệu đường bộ, phương án chỉ huy, điều hành giao thông, phân luồng giao thông để ứng phó với các tình huống một cách khoa học, hợp lý, kịp thời.

Đại diện Cục CSGT cho biết việc tổ chức giao thông Vành đai 3 trên cao không đơn giản là “bỏ làn khẩn cấp”, mà là điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên một tuyến đô thị có lưu lượng vượt rất xa năng lực thiết kế.

Đồng thời phải đặt yêu cầu an toàn và xử lý sự cố làm điều kiện bắt buộc. Nguyên tắc quan trọng nhất vẫn là: kiểm soát tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chuyển làn đúng quy định.