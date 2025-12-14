Cục CSGT cảnh báo nóng sau khi phát hiện có người dân đứng tên hơn 7.000 xe máy, hơn 100 ô tô

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) mới đây cho biết, qua công tác làm sạch dữ liệu đăng ký xe, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp một số cá nhân đứng tên chủ sở hữu với số lượng phương tiện rất lớn. Đáng chú ý, có trường hợp đứng tên hơn 7.000 xe máy, thậm chí có cá nhân đứng tên hơn 100 ô tô.

Theo Cục CSGT, kết quả xác minh cho thấy phần lớn các cá nhân nêu trên làm nghề buôn bán xe. Trong quá trình mua bán, các phương tiện chủ yếu được giao dịch bằng giấy viết tay, không thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật, dẫn đến việc dữ liệu đăng ký xe không phản ánh đúng chủ sử dụng thực tế.

Cục CSGT nhấn mạnh, theo quy định hiện hành, cá nhân đứng tên trên giấy đăng ký xe phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với phương tiện đó. Đồng thời, các thông báo vi phạm giao thông qua hệ thống phạt nguội sẽ được gửi đến người đứng tên chủ xe, kể cả trong trường hợp phương tiện đã được mua bán nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên.

Đại diện Cục CSGT khuyến cáo, việc chủ động khai báo, làm thủ tục thu hồi biển số và đăng ký xe theo đúng quy định không chỉ góp phần làm sạch dữ liệu quản lý phương tiện, mà còn giúp người dân tránh những rủi ro, trách nhiệm pháp lý phát sinh liên quan đến phương tiện không còn thuộc quyền sở hữu, sử dụng thực tế.

Công an TP Hà Nội cũng cho biết, hiện có gần 3,9 triệu trường hợp thông tin chủ phương tiện trên hệ thống đăng ký xe đã trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 3,8 triệu trường hợp chưa trùng khớp, nâng tổng số gần 8 triệu trường hợp thông tin chưa được “làm sạch” trên toàn hệ thống.

Để khắc phục tình trạng này, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật và bổ sung dữ liệu phương tiện thông qua ứng dụng iHanoi, đồng thời tổ chức xác minh trực tiếp tại địa bàn cư trú của người dân, nhằm đảm bảo dữ liệu đăng ký xe chính xác, đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư.

Người dân Hà Nội cần chủ động khai báo trên phần mềm "iHanoi" theo các bước cụ thể như sau: