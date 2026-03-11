HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cục CSGT cảnh báo khẩn hành vi này của tài xế có thể phải trả giá bằng mạng sống

Thái Hà |

Đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm khi các phương tiện lưu thông trên cao tốc.

Ngày 10/3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trên tuyến Cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận, tình trạng lái xe tự ý dừng, đỗ trên làn xe chạy hoặc dừng không đúng quy định vẫn còn xảy ra gần đây.

Cục CSGT cảnh báo khẩn hành vi này của tài xế có thể phải trả giá bằng mạng sống - Ảnh 1.

Ảnh phương tiện dừng trên cao tốc: Cục CSGT

Cục CSGT cảnh báo khẩn hành vi này của tài xế có thể phải trả giá bằng mạng sống - Ảnh 2.

Ảnh phương tiện dừng trên cao tốc: Cục CSGT

Theo Cục, đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm khi các phương tiện phía sau lưu thông với tốc độ 80–90 km/h, rất dễ dẫn đến va chạm dây chuyền, tai nạn liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng.

Những hành vi tuyệt đối phải tránh:

Cục CSGT cảnh báo khẩn hành vi này của tài xế có thể phải trả giá bằng mạng sống - Ảnh 3.

Chỉ được dừng xe khi thật sự bất khả kháng:

Cục CSGT cảnh báo khẩn hành vi này của tài xế có thể phải trả giá bằng mạng sống - Ảnh 4.

Lực lượng Cục Cảnh sát giao thông đang tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ trên các tuyến cao tốc Các trường hợp dừng, đỗ trái quy định trên cao tốc sẽ bị xử lý nghiêm theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP:

Phạt tiền từ 12 – 14 triệu đồng.

Trừ 06 điểm giấy phép lái xe.

Cục CSGT cảnh báo dừng xe sai quy định trên cao tốc là đặt cược mạng sống của mình với tử thần. Đừng để một phút sai lầm biến thành tai nạn thảm khốc. Cục CSGT kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến.

Tất cả học sinh, sinh viên có tài khoản ngân hàng chú ý: Tuyệt đối không làm việc này
Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

cao tốc

vi phạm giao thông

cục CSGT

Cục CSGT cảnh báo

Hay độc lạ

cảnh báo khẩn

Cục CSGT cảnh báo khẩn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại