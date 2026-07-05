HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cục CSGT bác bỏ thông tin 'người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe máy đều bị phạt'

Thanh Hà
|

Theo Cục CSGT, trên một số tờ báo điện tử và trang mạng xã hội đưa thông tin về việc người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe máy đều bị phạt là không chính xác.

Thông tin đăng tải trên các trang mạng xã hội.

Những ngày qua, trên một số tờ báo điện tử và trang mạng xã hội về giao thông đưa tin: “Từ 15/8/2026, người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị phạt đến 600.000 đồng khi đi xe máy theo Nghị định số 238/NĐ-CP” gây xôn xao dư luận.

Về việc này, Cục CSGT cho biết, đây là thông tin không chính xác.

Theo Cục CSGT, Điều 6 Nghị định số 238/NĐ-CP ngày 26/6/2026, quy định sửa đổi bổ sung điểm a khoản 4 Điều 18: "a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô;".

Và hợp nhất quy định này (theo Nghị định 168/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 238/NĐ-CP) là: “Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô”.

Người từ đủ 16 tuổi trở lên được quyền điều khiển xe gắn máy theo quy định.

Cục CSGT cho biết, quy định trên căn cứ vào phân loại phương tiện tại Điều 34 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, theo đó:

Xe mô tô gồm: xe có hai hoặc ba bánh chạy bằng động cơ, được thiết kế, sản xuất để hoạt động trên đường bộ, trừ xe gắn máy; đối với xe ba bánh thì khối lượng bản thân không lớn hơn 400 kg;

Xe gắn máy là xe có hai hoặc ba bánh chạy bằng động cơ, được thiết kế, sản xuất để hoạt động trên đường bộ, có vận tốc thiết kế không lớn hơn 50 km/h; nếu động cơ dẫn động là động cơ nhiệt thì dung tích làm việc hoặc dung tích tương đương không lớn hơn 50 cm3; nếu động cơ dẫn động là động cơ điện thì công suất của động cơ không lớn hơn 04 kW; xe gắn máy không bao gồm xe đạp máy.

Như vậy, quy định về “xử phạt người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô và các loại xe tương tự xe mô tô” tại Nghị định 238, vẫn có giá trị tương đương như quy định tại Nghị định 168 (chỉ điều chỉnh về từ ngữ pháp luật cho phù hợp với quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ).

Do đó, người từ đủ 16 tuổi trở lên được quyền điều khiển xe gắn máy theo quy định.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

01:38
Nghẹt thở giây phút CA ập vào khám xét tại 4 tỉnh thành, 'ông trùm' Ngọc Sơn và 30 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút CA ập vào khám xét tại 4 tỉnh thành, 'ông trùm' Ngọc Sơn và 30 người tra tay vào còng

01:33
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Honda đưa về Việt Nam mẫu SH 150i hiếm bậc nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ý

Honda đưa về Việt Nam mẫu SH 150i hiếm bậc nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ý

01:07
Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý nếu bản thân có 2 thay đổi này

Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý nếu bản thân có 2 thay đổi này

01:08
Tin vui cho người mua xe máy điện Honda mới mở bán

Tin vui cho người mua xe máy điện Honda mới mở bán

02:34
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại