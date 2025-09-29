Hình ảnh các container bắt đầu được lắp đặt làm nhà ở Guantanamo, Cuba.

Trong một quốc gia thiếu xi măng, bê tông và cốt thép (ngoại trừ các khách sạn mới), nhà nước đã chuyển sang sử dụng container vận chuyển hàng hóa và cải tạo chúng thành nhà ở.

Nếu trước đây những thùng container chỉ được tận dụng làm phụ trợ cho doanh nghiệp hoặc làm địa điểm tạm thời, thì nay có một kế hoạch toàn diện để nhiều gia đình trên khắp đảo cư trú trong các container.

Vấn đề chính và mối lo ngại lớn nhất của những người sẽ ở trong các nhà này là sự không tương thích giữa khí hậu nhiệt đới và một ngôi nhà làm hoàn toàn bằng kim loại — trong bối cảnh điện không ổn định khiến quạt và điều hòa không phải lúc nào cũng có thể hoạt động.

Tại Sancti Spíritus, người ta đã xác định khu vực ở 8 huyện sẽ lắp đặt 133 container, những container này được mô tả là "đã hết vòng đời sử dụng sau khi vận chuyển hàng hóa".

Dự án, vốn đã triển khai ở các tỉnh khác như Las Tunas và Guantánamo, được coi là "một phương án thay thế cho tình trạng thiếu vật liệu thiết yếu như xi măng, thép và cốt liệu".

Báo chí chính thức nhấn mạnh các container được sơn lớp phủ chống nhiệt ở tường bên trong và có trần phụ để làm cho chúng phù hợp làm nhà.

Móng cọc bê tông cốt thép cũng được thiết kế nhằm ngăn ăn mòn và ẩm ướt, và như một điểm cộng, các nhà chức trách còn đề cập đến "hoàn thiện thẩm mỹ phù hợp".

Theo thông tin từ giới chức, các ngôi nhà container sẽ có kích thước khác nhau tùy thuộc vào cấu trúc và sẽ gồm bếp, phòng tắm, phòng ăn, phòng ngủ, cửa và cửa sổ một cánh hoặc 2 cánh được làm từ nguyên liệu và sản phẩm địa phương, bổ sung bằng một số vật tư từ nguồn cung quốc gia.

Biện pháp này đang được Công ty Dự án Kiến trúc và Kỹ thuật Mariel triển khai trên toàn quốc, trong khi tại mỗi tỉnh, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm về móng và hạ tầng đô thị hóa.

Vừa qua, chính quyền ở Guantánamo báo cáo việc lắp đặt 14 container tại Buena Vista, một làng thuộc huyện Yateras. Những ngôi nhà tạm này sẽ dành cho những người mất nhà do bão Oscar (tháng 10/2024) và đang chờ đợi khoản trợ giúp của nhà nước.

Tỉnh Las Tunas hiện có 46 container: 18 chiếc được giao cho Công ty Điện lực để xây 9 ngôi nhà cho công nhân của họ và 28 chiếc sẽ được phân phối thông qua các hội đồng địa phương, các nhóm cộng đồng và chính quyền từng địa phương.

Theo Văn phòng Thống kê và Thông tin Quốc gia, mặc dù đầu tư cho lĩnh vực nhà ở năm 2024 tăng 14% so với năm trước, chỉ có 7.427 căn được hoàn thành (giảm 53% so với 2023). Đáng lo ngại, 62% trong số đó được xây dựng bằng nỗ lực tư nhân.