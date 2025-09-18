Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez phát biểu trong một cuộc họp báo tại Havana. Ảnh: REUTERS

Ngày 17/9, ngoại trưởng Bruno Rodriguez kêu gọi LHQ ngăn chặn Mỹ phát động chiến tranh trong khu vực, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng do một cuộc tăng cường quân sự ở Caribe nhằm đối phó các băng đảng buôn ma túy.

“Tôi kêu gọi Đại Hội đồng LHQ và Hội đồng Bảo an thực hiện nghĩa vụ của họ và thi hành các quyền hạn theo nhiệm vụ của Hiến chương để giữ gìn hòa bình trong khu vực của chúng ta,” Ngoại trưởng Bruno Rodriguez nói tại một cuộc họp báo ở Havana.

Ông đưa ra tuyên bố trên khi phát động chiến dịch thường niên kêu gọi một nghị quyết LHQ lên án lệnh cấm vận thương mại.

Ngoại trưởng Cuba nói việc chống buôn lậu ma túy nhân danh an ninh quốc gia của Mỹ là một cái cớ "nực cười” cho hành vi xâm lược.

“Nước Mỹ ngày nay là trung tâm tài chính hàng đầu và trung tâm chính cho hoạt động rửa tiền các tài sản nước ngoài có nguồn gốc từ tội phạm xuyên quốc gia, chủ yếu là buôn bán ma túy,” ông nói.

Căng thẳng đã leo thang giữa Washington và Venezuela, đồng minh chính trị và kinh tế quan trọng nhất của Cuba, sau các cuộc tấn công quân sự của Mỹ ở Caribe nhằm vào 3 chiếc tàu xuất phát từ Venezuela mà Mỹ cáo buộc chở ma túy.

“Việc chặn bắt và tiêu diệt tàu, việc sát hại dân thường trái pháp luật, việc chặn bắt tàu đánh cá … tạo ra một tình huống nguy hiểm đe dọa hòa bình và an ninh,” ông Rodriguez nói.

Một lá cờ Cuba được treo gần Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Havana, Cuba ngày 17/9. REUTERS

Trong 32 năm qua, Đại Hội đồng LHQ thường xuyên thông qua bằng đa số áp đảo một nghị quyết không mang tính ràng buộc kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ chế độ trừng phạt toàn diện đối với Cuba.

Tổng thống ông Donald Trump đã gia tăng các biện pháp trừng phạt kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, đưa Cuba trở lại danh sách các nước bảo trợ khủng bố của Hoa Kỳ, siết chặt các hạn chế tài chính và đi lại, đồng thời trừng phạt công dân nước thứ 3 tiếp nhận bác sĩ Cuba.

Ngoại trưởng Rodriguez nói rằng các lệnh trừng phạt trên đã gây ra cuộc khủng hoảng tàn khốc mà Cuba đang đối mặt. Nó được mô tả là suy thoái kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, đặc trưng bởi tình trạng thiếu hụt hàng hóa thiết yếu, cơ sở hạ tầng sụp đổ và lạm phát tăng vọt.