HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cuba phản đối gói trừng phạt mới của Mỹ

Quỳnh Chi |

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba đã lên tiếng bác bỏ gói trừng phạt mới do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt.

Cuba phản đối gói trừng phạt mới của Mỹ - Ảnh 1.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel (thứ 2 từ trái sang) và cựu Chủ tịch Raul Castro (giữa) tham dự lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động ở La Habana, ngày 1/5/2026 (Ảnh: AP)

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez gọi gói trừng phạt nói trên là các biện pháp cưỡng chế đơn phương mới của Mỹ nhằm áp đặt hình phạt tập thể đối với người dân Cuba. Hiện Washington vẫn đang tiếp tục siết chặt cấm vận kinh tế và năng lượng nhằm vào La Habana.

Bộ trưởng Rodriguez cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng các biện pháp trừng phạt Cuba này - được ban hành thông qua một sắc lệnh hành pháp vào ngày 30/4 - vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc. Ông tuyên bố Mỹ không có quyền áp đặt chúng đối với Cuba hoặc các quốc gia hay thực thể thứ ba.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp mới áp đặt các biện pháp cưỡng chế đối với Cuba. Gói biện pháp này nhắm mục tiêu cụ thể vào các ngân hàng nước ngoài hợp tác với chính phủ Cuba và áp đặt thêm những hạn chế về nhập cư.

Cuba phản đối gói trừng phạt mới của Mỹ- Ảnh 1.

Các biện pháp trừng phạt Cuba của Mỹ đã khiến nền kinh tế Cuba rơi vào khủng hoảng (Ảnh: AP)

Các lệnh trừng phạt mới nhắm vào những cá nhân, thực thể và chi nhánh hỗ trợ bộ máy an ninh của chính phủ Cuba, đồng lõa trong tham nhũng hoặc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, cũng như các đặc vụ, quan chức hoặc người ủng hộ chính phủ ở La Habana.

TIN LIÊN QUAN

Lệnh trừng phạt mới có thể áp dụng cho bất kỳ cá nhân nước ngoài nào hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, quốc phòng và vật liệu liên quan, kim loại và khai thác mỏ, dịch vụ tài chính hoặc an ninh của nền kinh tế Cuba, hay bất kỳ lĩnh vực nào khác của nền kinh tế Cuba. Sắc lệnh này cho phép áp dụng biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với việc tiến hành hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch với những đối tượng bị nhắm mục tiêu theo sắc lệnh.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết các biện pháp cưỡng chế mới củng cố lệnh cấm vận "tàn bạo, diệt chủng" của Mỹ đối với quốc đảo này.

Mỹ từ lâu đã yêu cầu Cuba mở cửa nền kinh tế nhà nước, bồi thường cho các tài sản bị chính phủ của cựu Chủ tịch Fidel Castro tịch thu và tổ chức các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Cuba tuyên bố mô hình chính phủ xã hội chủ nghĩa của nước này không phải là vấn đề để thương lượng.


Tags

Cuba

phản đối

kinh tế Cuba

gói trừng phạt của Mỹ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp cảnh 'khó tin' ở công trường cầu 1.800 tỷ đồng, thay thế cây cầu hơn 100 năm tuổi ở Hà Nội

Choáng ngợp cảnh 'khó tin' ở công trường cầu 1.800 tỷ đồng, thay thế cây cầu hơn 100 năm tuổi ở Hà Nội

01:28
Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

00:58
Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

01:13
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

01:41
Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km/sạc, giá thấp hơn cả Honda Lead

Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km/sạc, giá thấp hơn cả Honda Lead

01:28
Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

01:23
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại