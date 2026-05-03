Cuba phản đối gói trừng phạt mới của Mỹ

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel (thứ 2 từ trái sang) và cựu Chủ tịch Raul Castro (giữa) tham dự lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động ở La Habana, ngày 1/5/2026 (Ảnh: AP)

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez gọi gói trừng phạt nói trên là các biện pháp cưỡng chế đơn phương mới của Mỹ nhằm áp đặt hình phạt tập thể đối với người dân Cuba. Hiện Washington vẫn đang tiếp tục siết chặt cấm vận kinh tế và năng lượng nhằm vào La Habana.

Bộ trưởng Rodriguez cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng các biện pháp trừng phạt Cuba này - được ban hành thông qua một sắc lệnh hành pháp vào ngày 30/4 - vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc. Ông tuyên bố Mỹ không có quyền áp đặt chúng đối với Cuba hoặc các quốc gia hay thực thể thứ ba.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp mới áp đặt các biện pháp cưỡng chế đối với Cuba. Gói biện pháp này nhắm mục tiêu cụ thể vào các ngân hàng nước ngoài hợp tác với chính phủ Cuba và áp đặt thêm những hạn chế về nhập cư.

Các biện pháp trừng phạt Cuba của Mỹ đã khiến nền kinh tế Cuba rơi vào khủng hoảng (Ảnh: AP)

Các lệnh trừng phạt mới nhắm vào những cá nhân, thực thể và chi nhánh hỗ trợ bộ máy an ninh của chính phủ Cuba, đồng lõa trong tham nhũng hoặc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, cũng như các đặc vụ, quan chức hoặc người ủng hộ chính phủ ở La Habana.

Lệnh trừng phạt mới có thể áp dụng cho bất kỳ cá nhân nước ngoài nào hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, quốc phòng và vật liệu liên quan, kim loại và khai thác mỏ, dịch vụ tài chính hoặc an ninh của nền kinh tế Cuba, hay bất kỳ lĩnh vực nào khác của nền kinh tế Cuba. Sắc lệnh này cho phép áp dụng biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với việc tiến hành hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch với những đối tượng bị nhắm mục tiêu theo sắc lệnh.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết các biện pháp cưỡng chế mới củng cố lệnh cấm vận "tàn bạo, diệt chủng" của Mỹ đối với quốc đảo này.

Mỹ từ lâu đã yêu cầu Cuba mở cửa nền kinh tế nhà nước, bồi thường cho các tài sản bị chính phủ của cựu Chủ tịch Fidel Castro tịch thu và tổ chức các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Cuba tuyên bố mô hình chính phủ xã hội chủ nghĩa của nước này không phải là vấn đề để thương lượng.



