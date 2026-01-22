Cuba "mở kho" 2.000ha đất cho DN Việt, hé lộ mục tiêu với mặt hàng mà Việt Nam đang thống lĩnh thế giới

Vào tháng 8/2025, Việt Nam và Cuba đã công bố thỏa thuận hợp tác mới trong lĩnh vực nông nghiệp, mở rộng các dự án trồng trọt và xuất khẩu nông sản tại tỉnh Artemisa (Cuba). Thỏa thuận được ký kết giữa Tập đoàn Nông lâm kết hợp Artemisa (Geaf) và Công ty Thực phẩm Quốc tế Viet Royal của Việt Nam.

Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ triển khai sản xuất trên khoảng 2.000 ha đất tại các khu vực Alquízar, San Antonio de los Baños và San Cristóbal. Các loại cây trồng dự kiến bao gồm đậu nành, lạc, khoai lang, khoai môn và khoai tây nhằm phục vụ tiêu dùng trong nước của Cuba, đồng thời phát triển đậu xanh và hạt điều để hướng tới xuất khẩu .

Việt Nam là thị trường giữ vị trí xuất khẩu hạt điều nhân số 1 thế giới trong gần hai thập kỷ qua. Bộ Nông nghiệp & Môi trường cho biết, với kết quả của năm 2025, hạt điều là mặt hàng nông sản thứ 4 đạt kim ngạch xuất khẩu vượt 5 tỷ USD, xếp sau rau quả, gạo và cà phê.

Thông tin trên Havana Times cho hay, phía doanh nghiệp Việt Nam sẽ cung cấp máy móc, vật tư, phân bón, nhân lực và vốn lưu động cho dự án. Trong khi đó, phía Cuba đóng góp quỹ đất, nhà máy, hệ thống kho bãi, lao động và đảm nhiệm công tác quản lý. Hai bên thống nhất phối hợp trong hoạt động tiếp thị và tiêu thụ sản phẩm. Cuba cũng cam kết hỗ trợ nhiên liệu cho máy móc nông nghiệp.

Dự án trồng khoai tại Cuba của anh Nguyễn Khắc Hoàng, Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Quốc tế Hoàng Gia Việt.

Mô hình hợp tác này được cho là tiếp nối các dự án đã triển khai tại tỉnh Pinar del Río, nơi một số doanh nghiệp Việt Nam thuê đất để trồng lúa. Truyền thông nhà nước Cuba đánh giá các dự án trên bước đầu mang lại kết quả tích cực.

Lãnh đạo tỉnh Artemisa nhấn mạnh trọng tâm thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo ông Jorge Luis Oramas Vargas, Giám đốc Sở Thương mại Nội địa, Đầu tư nước ngoài và Hợp tác kinh tế của tỉnh, hiện có khoảng 68 dự án sẵn sàng kêu gọi nhà đầu tư. Ông cho biết các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Artemisa gồm bơ, xoài, ớt habanero, gừng, nghệ và hoa dâm bụt, trong đó giá một tấn hoa dâm bụt trên thị trường quốc tế có thể đạt khoảng 2.000 USD.

Theo ông Oramas, nguồn ngoại tệ thu được từ xuất khẩu sẽ được sử dụng để đầu tư trở lại cho phân bón, hệ thống thủy lợi và máy móc, nhằm nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, hiện chưa có số liệu cụ thể về hiệu quả thực tế của các dự án đang triển khai cũng như tác động đối với nguồn cung lương thực tại địa phương.

Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu hợp tác hiệu quả, góp phần chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất và đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Artemisa, đồng thời củng cố thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cuba.

(Theo Havana Times)