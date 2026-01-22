"Quái ngư" ví như "vàng đỏ" của đại dương, từng lập kỷ lục Việt Nam có gì đặc biệt?

Một con cá ngừ vây xanh nặng tới 307kg, được đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập là "con cá ngừ vây xanh lớn nhất từng được đánh bắt tại biển Việt Nam" vào năm 2017.

Sự kiện không chỉ gây chú ý trong giới ngư dân mà còn thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và công chúng bởi giá trị khoa học, kinh tế cũng như tính hiếm gặp của loài cá này.

Ông Huỳnh Phi Minh (tỉnh Khánh Hòa) vinh dự là người đánh bắt được con cá ngừ vây xanh lớn nhất từng ghi nhận tại Việt Nam.

Cá ngừ vây xanh quý hiếm nặng 307kg do ông Minh đánh bắt (ảnh tư liệu).

Theo thông tin trên báo Dân trí, vào ngày 20/5/2016, tàu cá do ông Minh làm chủ đã đưa con cá ngừ vây xanh "khủng" cập cảng cá Hòn Rớ (TP Nha Trang cũ) để bán cho thương lái. Do đây là loài cá quý hiếm, có giá trị cao, ba chuyên gia Nhật Bản đã trực tiếp có mặt tại cảng để kiểm tra chất lượng và xác định trọng lượng.

Kết quả đo đạc cho thấy con cá nặng tới 307kg – một con số vượt xa trọng lượng trung bình của cá ngừ vây xanh.

Được biết, "quái ngư" khổng lồ này được ông Minh đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa. Ông và các thuyền viên đã phải mất gần 8 giờ đồng hồ, huy động nhiều thiết bị và phối hợp hết sức cẩn trọng để đưa cá lên tàu. Tuy nhiên, do quá trình kéo dài khiến chất lượng thịt cá bị giảm sút, thời điểm đó một doanh nghiệp tại Khánh Hòa chỉ thu mua với giá 180.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với mức giá gần 670.000 đồng/kg (khoảng 30 USD/kg) đối với cá đạt chuẩn xuất khẩu cao cấp.

Cá ngừ vây xanh – "vàng đỏ" của đại dương

Cá ngừ vây xanh, tên tiếng Anh là Bluefin tuna, được xem là "vàng đỏ" của đại dương. Đây là loài cá ngừ có giá trị kinh tế cao bậc nhất thế giới, nổi tiếng với chất lượng thịt hảo hạng, đặc biệt trong ẩm thực Nhật Bản như sushi và sashimi.

Trên thị trường quốc tế, những con cá ngừ vây xanh lớn, đạt chất lượng cao từng được đấu giá với mức giá lên tới hàng triệu USD/con.

Theo phân loại khoa học, cá ngừ vây xanh gồm ba loài chính: cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương (Thunnus thynnus), cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương (Thunnus orientalis) và cá ngừ vây xanh phương Nam (Thunnus maccoyii).

Loài cá này có thể dài tới 4 mét, nặng hơn 600kg, bơi với tốc độ lên tới 70–75 km/h và có tuổi thọ trên 40 năm. Chúng phân bố chủ yếu ở các đại dương lớn như Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Nam Đại Dương, có khả năng lặn sâu hơn 1.200 mét và di cư hàng nghìn km mỗi năm để sinh sản, tìm kiếm thức ăn.

Một đặc điểm thú vị của cá ngừ vây xanh là khả năng giữ ấm cơ thể, cho phép chúng sinh tồn và bơi lội ở những vùng nước lạnh. Không giống nhiều loài cá khác, cá ngừ vây xanh phải bơi liên tục để thở, gần như không thể đứng yên.

Tuy có giá trị kinh tế rất cao, cá ngừ vây xanh cũng là loài từng bị khai thác quá mức nghiêm trọng. Nhiều quần thể đã suy giảm mạnh, buộc các tổ chức quốc tế phải áp dụng hạn ngạch đánh bắt, giám sát tàu cá và phát triển mô hình nuôi thương phẩm trong lồng biển nhằm giảm áp lực lên nguồn lợi tự nhiên.

Tại Việt Nam, cá ngừ vây xanh không phải là loài được khai thác phổ biến. Ngư dân trong nước chủ yếu đánh bắt cá ngừ vây vàng và cá ngừ mắt to phục vụ xuất khẩu. Cá ngừ vây xanh xuất hiện tại Việt Nam thường chỉ là những cá thể hiếm gặp.

Vì vậy, việc một con cá ngừ vây xanh nặng tới 307kg từng đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa và xác lập kỷ lục quốc gia được xem là sự kiện đặc biệt, phản ánh sự phong phú của đại dương cũng như dấu ấn đáng nhớ trong lịch sử nghề cá Việt Nam.