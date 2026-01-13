Phát ngôn trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa trực tiếp đối với đảo quốc vùng Caribe này.

Căng thẳng bùng phát sau khi ông Donald Trump đăng tải thông điệp trên mạng xã hội, gợi ý rằng Cuba nên thực hiện một thỏa thuận "trước khi quá muộn".

Mặc dù nhà lãnh đạo Mỹ không nêu rõ loại thỏa thuận nào nhưng thông điệp này được đưa ra ngay sau khi Mỹ thực hiện chiến dịch quân sự tại Venezuela vào ngày 3-1.

Đáp lại, Chủ tịch Cuba Díaz-Canel đã đăng một loạt tuyên bố trên mạng xã hội X, khẳng định rằng để quan hệ hai nước tiến triển, phải dựa trên luật pháp quốc tế thay vì "sự thù địch, đe dọa và ép buộc kinh tế".

Ông nhấn mạnh Cuba luôn sẵn sàng đối thoại nghiêm túc nhưng phải dựa trên nguyên tắc bình đẳng chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Theo hãng tin AP, tuyên bố của ông Díaz-Canel đã được Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez đăng lại trên X.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Ricardo Stuckert/PR, EFE/EPA/AARON SCHWARTZ/POOL

Trước đó vào ngày 11-1, ông Donald Trump viết rằng Cuba sẽ không còn được hưởng lợi từ dầu mỏ và tiền bạc từ Venezuela - quốc gia vừa bị Mỹ tấn công trong một chiến dịch khiến 32 sĩ quan Cuba thiệt mạng và dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro.

Theo ông Jorge Piñón - nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Năng lượng thuộc Trường Đại học Texas ở Austin (Mỹ), trước khi cuộc tấn công xảy ra, Cuba nhận khoảng 35.000 thùng dầu mỗi ngày từ Venezuela.

Con số này lớn hơn nhiều so với nguồn cung từ Mexico (5.500 thùng) và Nga (7.500 thùng).

Chủ tịch Cuba nhấn mạnh trên mạng xã hội X rằng không có cuộc hội đàm nào với chính phủ Mỹ, ngoại trừ các liên lạc mang tính thủ tục liên quan đến việc quản lý di dân.

Chính phủ nước này cho biết các lệnh trừng phạt của Mỹ đã gây thiệt hại cho quốc gia hơn 7,5 tỉ USD trong khoảng thời gian từ tháng 3-2024 đến cuối năm 2025.