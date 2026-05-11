Cuba đón tin cực vui từ Việt Nam

Theo tờ Granma, chiến dịch thu hoạch lúa thuộc dự án hợp tác nông nghiệp Việt Nam – Cuba của Công ty TB Agri đã chính thức được khởi động tại vùng Yara, tỉnh Granma của Cuba. Trong đợt đầu tiên, khoảng 160 ha lúa được gieo trồng cách đây 6 tháng đã bắt đầu bước vào thu hoạch.

Đây được xem là cột mốc đáng chú ý trong nỗ lực hợp tác nông nghiệp giữa hai nước, trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lương thực nghiêm trọng do sản xuất nội địa suy giảm kéo dài nhiều năm qua.

Phát biểu tại lễ khởi động, ông Lê Huy Thắng, Phó Giám đốc dự án TB Agri, cho biết vụ thu hoạch lần này đánh dấu bước đi quan trọng đầu tiên của doanh nghiệp Việt Nam tại tỉnh Granma cũng như tại Cuba.

Theo ông Thắng, kết quả đạt được là thành quả của quá trình phối hợp giữa doanh nghiệp Việt Nam, chính quyền địa phương Cuba và các đơn vị nông nghiệp sở tại trong suốt nhiều tháng triển khai dự án. Ông đồng thời bày tỏ kỳ vọng dự án sẽ tiếp tục được mở rộng, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tạo việc làm và tăng thu nhập cho nông dân địa phương.

Đại diện phía Cuba, ông Ramón Veloz García, thành viên Văn phòng Tỉnh ủy Đảng Cộng sản Cuba tại Granma, nhấn mạnh: "Đây là những cơ hội, và chúng ta, Cuba và người dân Granma, đang tận dụng tốt sự hợp tác giữa hai nước để thúc đẩy sản lượng lúa gạo ở Granma và Yara".

Ông cho biết kết quả ban đầu sẽ là cơ sở để hai bên tiếp tục đánh giá, hoàn thiện mô hình canh tác và mở rộng diện tích sản xuất trong thời gian tới. "Cam kết Đảng và chính quyền Cuba tiếp tục hỗ trợ sáng kiến hợp tác trồng lúa Việt Nam - Cuba, ông Veloz García khẳng định: "Đảng và chính quyền tỉnh Granma cũng như toàn vùng Yara sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ, hợp tác, giúp đỡ và thúc đẩy sản xuất lúa gạo đạt được thành công thực sự, mang lại lợi ích cho người dân Cuba".

Buổi lễ thu hoạch có sự tham dự của nhiều lãnh đạo ngành nông nghiệp Cuba cùng đại diện chính quyền địa phương. Sau nghi thức khai mạc, ba máy gặt thương hiệu Lovol đã chính thức vận hành trên cánh đồng lúa đầu tiên của dự án.

Những năm gần đây, Cuba liên tục đối mặt với khó khăn về an ninh lương thực khi sản lượng lúa gạo trong nước sụt giảm mạnh. Việt Nam hiện vẫn là nhà cung cấp gạo lớn nhất cho Cuba, chiếm hơn 70% tổng lượng gạo nhập khẩu của quốc đảo Caribe này. Ngoài Việt Nam, Cuba cũng nhập khẩu gạo từ Brazil, Guyana và Colombia.

Một số quốc gia khác cũng triển khai hỗ trợ nhân đạo cho Cuba. Cuối năm 2025, Hàn Quốc đã viện trợ 24.600 tấn gạo thông qua World Food Programme, trong khi Trung Quốc cam kết cung cấp tổng cộng 90.000 tấn gạo cho Cuba theo nhiều đợt.

Bên cạnh hoạt động xuất khẩu gạo, doanh nghiệp Việt Nam cũng bắt đầu tham gia trực tiếp vào sản xuất nông nghiệp tại Cuba. Agri VMA là doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên được Cuba cho thuê đất quy mô lớn để triển khai dự án trồng lúa trong thời hạn ba năm.

Doanh nghiệp này hiện áp dụng nhiều mô hình sản xuất khác nhau, bao gồm tự canh tác, hợp tác chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ vật tư cho nông dân địa phương. Theo kế hoạch, diện tích trồng lúa có thể được mở rộng lên khoảng 5.000 ha nếu các mô hình hiện tại tiếp tục mang lại hiệu quả tích cực.

Việc doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp tham gia sản xuất lúa tại Cuba không chỉ mở ra hướng hợp tác nông nghiệp mới giữa hai nước, mà còn có thể góp phần giúp Cuba giảm dần sự phụ thuộc vào nhập khẩu lương thực trong dài hạn.



