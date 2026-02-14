Cuba đón tin cực vui từ Nga

Nga được cho là đang chuẩn bị gửi các lô hàng dầu thô và nhiên liệu sang Cuba trong thời gian tới, trong bối cảnh quốc đảo Caribe này rơi vào cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Thông tin do báo Izvestia dẫn lời Đại sứ quán Nga tại Havana đăng tải, theo nguồn tin của Reuters.

Theo đó, động thái hỗ trợ của Moscow diễn ra khi Cuba đang vật lộn với tình trạng thiếu nhiên liệu ngày càng trầm trọng, sau khi Mỹ siết chặt các biện pháp nhằm cắt giảm nguồn cung dầu của nước này. Khủng hoảng đã lan rộng sang nhiều lĩnh vực, trong đó có hàng không. Chính quyền Havana thậm chí phải cảnh báo các hãng bay quốc tế rằng nguồn nhiên liệu máy bay tại nước này có thể không còn được đảm bảo — dấu hiệu cho thấy tình hình đang xấu đi nhanh chóng.

Trong nhiều năm, Cuba phụ thuộc lớn vào nguồn cung từ Venezuela, đồng minh thân cận cung cấp phần lớn nhiên liệu máy bay và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế. Tuy nhiên, kể từ giữa tháng 12, các chuyến hàng từ Caracas gần như bị gián đoạn sau khi Washington tăng cường biện pháp ngăn chặn xuất khẩu dầu của Venezuela.

Thêm vào đó, khi Tổng thống Donald Trump gây sức ép để Mexico ngừng các chuyến hàng nhiên liệu tới Cuba, đảo quốc này rơi vào thế không còn lựa chọn thay thế trước mắt. ﻿

Một nhà ngoại giao Nga tại Havana cho biết Moscow dự kiến cung cấp dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ cho Cuba dưới hình thức viện trợ nhân đạo. Dù Điện Kremlin chưa xác nhận chi tiết kế hoạch, người phát ngôn Dmitry Peskov nói Nga đang duy trì liên lạc chặt chẽ với phía Cuba để thảo luận các phương án hỗ trợ khả thi.

“Chúng tôi đang giữ liên lạc với những người bạn Cuba và trao đổi về các hình thức hỗ trợ”, ông Peskov cho biết, đồng thời nhấn mạnh Nga không mong muốn bất kỳ sự leo thang căng thẳng nào liên quan đến động thái này.

Cuba hiện đối mặt một trong những cuộc khủng hoảng nhiên liệu nghiêm trọng nhất trong nhiều năm. Tình trạng mất điện diện rộng, phân phối xăng dầu hạn chế, gián đoạn vận tải và bất ổn xã hội đang có xu hướng gia tăng. Truyền thông Nga dẫn lời cảnh báo, nếu không có nguồn nhập khẩu mới, lượng nhiên liệu dự trữ của đảo quốc này có thể cạn kiệt chỉ trong khoảng 20 ngày.

Quan hệ năng lượng giữa hai nước vốn có tiền lệ. Theo Izvestia, lần gần nhất Nga gửi dầu sang Cuba là vào tháng 2/2025, với khối lượng khoảng 100.000 tấn. Những chuyến hàng như vậy thường mang ý nghĩa vừa kinh tế vừa địa chính trị, thể hiện sự hỗ trợ của Moscow đối với các đồng minh truyền thống tại khu vực Mỹ Latinh.

Trong một diễn biến liên quan, Nga cho biết sẽ tạm dừng các chuyến bay du lịch đến Cuba sau khi đưa hết du khách Nga rời khỏi hòn đảo, cho thấy Moscow đang theo dõi sát tình hình tại quốc gia Caribe này.

Giới quan sát nhận định, nếu các lô dầu từ Nga được triển khai đúng kế hoạch, đây sẽ là nguồn “giải nhiệt” quan trọng giúp Cuba tạm thời vượt qua giai đoạn thiếu hụt năng lượng cấp bách, dù chưa thể giải quyết tận gốc các khó khăn kinh tế – nhiên liệu mà nước này đang đối mặt.

Theo NYP﻿ost