Cuba chuyển giao công nghệ sản xuất dược phẩm cho Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội lớn

Toàn cảnh buổi thăm và làm việc của đoàn lãnh đạo cấp cao Cuba tại Nhà máy Genfarma, tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội

Qua đó, Việt Nam tiếp cận và làm chủ công nghệ sản xuất thuốc tiên tiến, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, đặc biệt là về sinh phẩm và công nghệ sinh học, vốn là xu hướng của ngành dược thế giới.

Đây cũng là con đường để nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển cho ngành dược Việt Nam. Nhờ dự án Genfarma, người dân Việt Nam cũng sẽ có cơ hội tiếp cận thuốc chất lượng cao với chi phí hợp lý, đặc biệt là các loại thuốc điều trị ung thư.

Từ những chỉ đạo của lãnh đạo hai nước, các bên đã thảo luận, làm việc tích cực, tổ chức tham quan nhà máy, phòng thí nghiệm, trao đổi chuyên môn… Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, dự án đã có những bước tiến lớn trong thời gian ngắn.

Tháng 5/2025, Thỏa thuận liên doanh giữa Công ty BioCubaFarma SA (Cuba) và các doanh nghiệp Việt Nam đã được ký. Chỉ 3 tháng tiếp sau đó, dự án đã cơ bản thành hình với cơ sở vật chất hiện đại và bộ máy hoàn chỉnh.

Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel phát biểu tại buổi làm việc

Đối tác phía Cuba là Tập đoàn Dược phẩm quốc gia của Cuba - BioCubaFarma. Tập đoàn này có 51 công ty con, có 9 công ty liên doanh ở nước ngoài, trong đó có 6 công ty ở nước ngoài có cơ sở sản xuất.

BioCubaFarma sở hữu 21 tổ chức khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, với 396 dự án R&D; sở hữu 2.300 bằng sáng chế, 760 giấy phép đăng ký lưu hành tại 53 nước. Hiện doanh nghiệp này đã xuất khẩu hơn 300 sản phẩm tới hơn 40 quốc gia; thực hiện chuyển giao công nghệ tới Brazil, Ấn Độ, Venezuela, Algeria, Trung Quốc, Nga, Iran và Việt Nam…

Với sự hợp tác chặt chẽ, toàn diện của ngành dược hai nước, dự án Genfarma sẽ giúp nâng cao an ninh dược phẩm và thúc đẩy công nghệ sinh học tại Việt Nam, đồng thời mở cánh cửa đưa công nghệ sinh học và dược phẩm của Cuba phát huy hết tiềm năng, thúc đẩy bước tiến ra thị trường thế giới.

Phát biểu tại chuyến tham quan nhà máy Genfarma vào ngày 31/8, Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết, sinh phẩm và công nghệ sinh học từ Cuba là lĩnh vực mà Cuba có nhiều thành tựu đáng tự hào.

"Việc chuyển giao công nghệ sẽ mang lại lợi ích chung và sẽ đẩy mạnh việc sản xuất ra các loại thuốc quan trọng cho cả người dân Việt Nam và Cuba", ông Miguel Díaz-Canel nhấn mạnh.

Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, tham quan nhà máy Genfarma vào chiều 31/8.

Về phía Bộ Y tế Việt Nam, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng nhấn mạnh ý nghĩa tốt đẹp của dự án. Đây là một bước cụ thể hóa sự đồng thuận đã đạt được giữa lãnh đạo hai nước tại chuyến thăm Cuba vào tháng 9/2024 của Tổng Bí thư Tô Lâm. Bộ Y tế đã đồng hành với các doanh nghiệp từ những bước đầu hợp tác.

"Bộ Y tế sẵn sàng thúc đẩy hợp tác hơn nữa với Bộ Y tế Cuba vì sức khỏe của người dân hai nước. Dự án Genfarma là minh chứng cho tình hữu nghị đặc biệt, cho sự gắn bó bền chặt giữa hai dân tộc, càng có ý nghĩa hơn khi được khởi động trong dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

Báo cáo tại buổi đón tiếp đoàn lãnh đạo cấp cao Cuba và đoàn đại biểu các bộ, ngành của Việt Nam, đại diện lãnh đạo Genfarma bày tỏ lời cảm ơn trân trọng tới Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba… đã quan tâm, ủng hộ, và tin tưởng giao phó nhiệm vụ quan trọng này.

"Genfarma cùng với đối tác BioCubaFarma đang nỗ lực dành mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa sản phẩm ra thị trường và hướng tới các mục tiêu dài hạn, bền vững", lãnh đạo Genfarma cam kết.



