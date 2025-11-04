Cuba 'chơi lớn' ở Thượng Hải: Biến CIIE của Trung Quốc thành bệ phóng kinh tế mới

Tân Hoa Xã (Trung Quốc) ngày 4/11 đưa tin, một quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp Cuba cho biết, với tư cách là một nền tảng dịch vụ thương mại hiệu quả, Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc (CIIE) đóng vai trò quan trọng trong hợp tác kinh tế và thương mại giữa Cuba và Trung Quốc.

Naima Alfonso Acosta - Giám đốc bộ phận cộng tác viên tại Phòng Thương mại Cuba - trả lời phỏng vấn Tân Hoa Xã rằng tổng cộng có 23 doanh nghiệp Cuba sẽ tìm hiểu các cơ hội kinh doanh mới tại CIIE lần thứ 8 dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến 10/11 tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.

"Chúng tôi coi CIIE là một động lực thúc đẩy quan hệ kinh doanh không thể thay thế, vì nó mang đến cơ hội quý giá cho các doanh nghiệp gặp gỡ trực tiếp", bà Alfonso nói. "Thương mại và hợp tác giữa Cuba và Trung Quốc tiếp tục phát triển, một quá trình đang được xây dựng và củng cố theo thời gian."

Đoàn đại biểu của quốc gia Caribe này sẽ đại diện cho các ngành nông nghiệp, thực phẩm, công nghệ và dược phẩm sinh học; trong khi triển lãm năm nay cũng có sự góp mặt của các doanh nghiệp Cuba trong ngành nước hoa và mỹ phẩm.

Bà Alfonso cho biết những nhà trưng bày Cuba muốn tìm kiếm cơ hội bán hàng và tạo chỗ đứng cho sản phẩm của họ tại thị trường Trung Quốc.

"CIIE đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Công việc của chúng tôi không chỉ dừng lại ở những ngày triển lãm. Chúng tôi còn tận dụng chuyến đi [Trung Quốc] để thăm các nhà máy và tổ chức các cuộc họp nhằm củng cố mối quan hệ thương mại", bà nói thêm.

Bà Alfonso nhớ lại rằng sau khi ký kết các hợp đồng và thỏa thuận thương mại trong triển lãm năm ngoái, một lượng lớn rượu rum Cuba đã được bán tại Trung Quốc thông qua các nền tảng thương mại điện tử.

Bà mô tả triển lãm này là "hệ sinh thái kinh doanh công nghệ cao" cho phép người mua Trung Quốc trực tiếp trải nghiệm một số sản phẩm của Cuba và đẩy nhanh quá trình tương tác với nhà cung cấp và người dùng cuối.

Quảng trường phía nam của Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc gia (Thượng Hải) - địa điểm chính tổ chức Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc (CIIE) lần thứ 8, tại Thượng Hải, miền đông Trung Quốc - được chụp vào ngày 3/11/2025. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tân Hoa Xã đưa tin, trong số các doanh nghiệp Cuba tham dự triển lãm có BioCubaFarma, tập đoàn này sẽ giới thiệu những thành tựu mới nhất về công nghệ sinh học.

Santiago Duenas - Phó chủ tịch BioCubaFarma - cho biết lĩnh vực này có tiềm năng rất lớn vì tập đoàn đã có ba liên doanh tại Trung Quốc và một công ty hoàn toàn thuộc sở hữu của Cuba, bên cạnh việc vận hành ba phòng thí nghiệm chung được thành lập tại quốc gia này.

Theo ông Duenas, ngoài các sản phẩm thương mại truyền thống, BioCubaFarma sẽ giới thiệu danh mục sản phẩm cải tiến bao gồm phương pháp điều trị bảo vệ thần kinh cho các bệnh như chứng mất trí nhớ, liệu pháp trị mụn, phương pháp điều trị ung thư dựa trên công nghệ kháng thể đơn dòng và các nền tảng công nghệ mới.

Ông Duenas coi triển lãm này là nền tảng hiệu quả để tiếp xúc ban đầu với các tổ chức Trung Quốc, nơi đã mang lại hơn 30 dự án hợp tác cho BioCubaFarma, một số trong đó bắt nguồn từ các triển lãm trước đây.

"Trung Quốc là đồng minh chiến lược trong lĩnh vực hợp tác dược phẩm, cung cấp khuôn khổ trao đổi với các thực thể có mục tiêu chung", ông nói.

Phó chủ tịch BioCubaFarma cũng lưu ý rằng việc tham gia triển lãm là yếu tố quan trọng trong việc dự báo mối quan hệ giữa Cuba và Trung Quốc trong tương lai, trong khuôn khổ Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Cuba và Sáng kiến Vành đai và Con đường.

"Đối với chúng tôi, đây chắc chắn là một yếu tố chiến lược, một phần của tầm nhìn hướng tới mối quan hệ trong tương lai và tiềm năng phát triển", ông Duenas cho biết.