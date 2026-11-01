Tuy nhiên, chủ tiệm lại lỗ vốn với món bánh này.

Nếu bạn đặt mua một hộp bánh croquette thịt bò Kobe đông lạnh từ Asahiya - một cửa hàng thịt gia truyền tại thành phố Takasago (tỉnh Hyogo, phía tây Nhật Bản) - thời gian chờ đợi để nhận được hàng có thể là 38 năm.

Đó không phải là số liệu gõ nhầm. Chính xác là ba mươi tám năm.

Thành lập từ năm 1926, Asahiya vốn là cửa hàng chuyên bán các sản phẩm thịt bò Kobe nổi tiếng của tỉnh Hyogo. Sau Chiến tranh Thế giới thứ II, cửa hàng bắt đầu chế biến thêm món bánh croquette, một loại bánh khoai tây chiên xù nhân thịt bò.

Đến bùng nổ thực sự chỉ bắt đầu vào đầu những năm 2000, khi tiệm đưa dòng bánh cao cấp "Extreme Croquettes" lên hệ thống bán hàng trực tuyến.

Ông Shigeru Nitta, chủ sở hữu thế hệ thứ ba của Asahiya, chia sẻ rằng ý tưởng ban đầu xuất phát từ việc khách hàng thời đó rất e ngại khi bỏ ra một số tiền lớn để mua thịt bò cao cấp qua mạng.

Cửa hàng Asahiya

"Chúng tôi bán Extreme Croquettes với giá 270 Yên (khoảng 44 ngàn VNĐ) mỗi chiếc, trong khi riêng tiền thịt bò Kobe trong đó đã tốn khoảng 400 Yên (66 ngàn VNĐ)," ông Nitta kể lại. "Chúng tôi chấp nhận chịu lỗ, làm ra những chiếc bánh thơm ngon với giá bình dân để khách hàng ăn thử. Hy vọng sau khi thưởng thức, họ sẽ quay lại đặt mua thịt bò Kobe của chúng tôi."

Ban đầu, để hạn chế thua lỗ, mỗi tuần tiệm chỉ làm 200 chiếc bánh. Toàn bộ nguyên liệu đều được chọn lọc khắt khe: thịt bò Kobe xếp hạng A5 từ những con bò cái 3 tuổi và khoai tây trồng tại địa phương. Đặc biệt, khoai tây được bón bằng phân bò của trang trại, còn thân cây khoai tây sau khi thu hoạch lại được dùng làm thức ăn cho bò, tạo nên một chu trình tuần hoàn khép kín.

Ông Nitta tự hào về món ăn lâu đời của mình

Tăng công suất nhưng vẫn không đuổi kịp cầu

Nhờ chất lượng vượt trội và mức giá "rẻ như cho", món bánh nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông. Lượng đơn đặt hàng tăng vọt đến mức vào năm 2016, tiệm buộc phải ngừng nhận đơn vì thời gian chờ đã kéo dài tới 14 năm.

Tuy nhiên, trước sự tha thiết của khách hàng, ông Nitta đã mở lại cổng đặt hàng vào năm 2017, đồng thời điều chỉnh giá bánh lên khoảng 500 – 540 Yên (đã bao gồm thuế). Tiệm cũng tăng sản lượng từ 200 chiếc mỗi tuần lên 200 chiếc mỗi ngày. Dù vậy, do giá thịt bò Kobe nguyên liệu tăng gấp đôi khi thị trường xuất khẩu mở rộng, món bánh này vẫn tiếp tục thua lỗ.

"Nhiều người khuyên tôi nên thuê thêm nhân công để làm bánh nhanh hơn. Nhưng chẳng có chủ tiệm nào lại đi thuê thêm người làm chỉ để tăng mức thua lỗ cả," ông Nitta cười nói. "Nếu tăng tốc sản xuất quá mức, cửa hàng sẽ phá sản mất."

Dù vậy, chiến lược kinh doanh này lại thành công rực rỡ ở khía cạnh quảng bá: khoảng 50% người ăn thử bánh croquette sau đó đã trở thành khách hàng mua thịt bò Kobe đắt tiền của cửa hàng. Đến cuối năm 2023, danh sách chờ nhận bánh đã vượt quá 63.000 người. Năm 2022, một hộp Extreme Croquettes (gồm 5 chiếc) có giá 2.700 Yên (khoảng 444 ngàn VNĐ).

Để quản lý danh sách chờ khổng lồ, Asahiya thường xuyên gửi email cập nhật tiến độ giao hàng. Một tuần trước ngày giao, cửa hàng sẽ xác nhận lại địa chỉ. Nếu khách hàng thay đổi email, nhân viên sẽ trực tiếp gọi điện để đảm bảo bánh đến đúng tay người nhận.

Món bánh rất được thực khách yêu thích

Gánh trên vai danh sách chờ kéo dài 30 năm cho một sản phẩm bù lỗ là áp lực không nhỏ, nhưng ông Nitta tìm thấy động lực từ chính các phản hồi của khách hàng.

Ông nhớ nhất câu chuyện về một bệnh nhân ung thư chuẩn bị bước vào ca phẫu thuật lớn. Người này chia sẻ rằng việc chờ đợi để được thưởng thức chiếc bánh croquette của Asahiya chính là động lực giúp họ vượt qua căn bệnh. Sau ca phẫu thuật thành công, vị khách tiếp tục đặt thêm nhiều đơn hàng mới và gọi điện cảm ơn ông Nitta.

"Tôi thực sự xúc động. Mục tiêu ban đầu của tôi là giúp nhiều người ở các vùng hẻo lánh - những người chưa từng có điều kiện đến thành phố lớn - có cơ hội thưởng thức hương vị thịt bò Kobe. Khi thấy sản phẩm của mình mang lại giá trị tinh thần lớn lao cho khách hàng và giúp quảng bá cho ngành chăn nuôi địa phương, tôi biết mình phải tiếp tục," ông Nitta bộc bạch.

Tính đến năm 2024, bánh đông lạnh Extreme Croquettes chỉ áp dụng giao hàng trong nước tại Nhật Bản. Tuy nhiên, du khách quốc tế vẫn có cơ hội thưởng thức tay nghề của tiệm Asahiya mà không cần chờ đợi vài thập kỷ.

Tại chi nhánh Asahiya ở thành phố Kobe, cửa hàng có bán trực tiếp hai loại bánh croquette nóng hổi ăn liền mang tên "Tor Road" (giá 460 Yên, làm từ phần thịt thăn ngoại và thăn vai) và "Kitanozaka" (giá 360 Yên, làm từ thịt bò nạc).

Để tạo ra hương vị đặc trưng cho dòng bánh bán tại chỗ này, phần thịt bò được ủ màng (aging) trong 40 ngày và khoai tây được ủ ngọt trong 1 tháng trước khi chế biến.

Nguồn: CNN

