Cú twist gây sốc vụ ngoại tình chấn động trong concert Coldplay: Người chồng cũng có mặt và "sự thật không giống như vẻ bề ngoài"?

Trong lúc giao lưu cùng khán giả, ca sĩ Chris Martin đã chiếu hình ảnh một cặp đôi ôm nhau trên màn hình lớn và đùa: “Hoặc họ đang ngoại tình, hoặc chỉ là quá ngại ngùng”. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền, và danh tính hai nhân vật chính được xác định là CEO Andy Byron và Giám đốc nhân sự Kristin Cabot.

Vụ việc gây chú ý bởi Andy Byron vốn đã kết hôn. Kristin Cabot ngay sau đó bị gắn mác “tiểu tam” trên mạng xã hội. Trước sức ép dư luận, Kristin nộp đơn từ chức, còn Andy cũng rời công ty sau khi bị tạm đình chỉ để điều tra.

Tuy nhiên, nguồn tin thân cận với Kristin phủ nhận bà có quan hệ ngoài luồng với sếp và "sự thật không giống như vẻ bề ngoài". Người này cho biết Kristin đang trong quá trình ly hôn trước khi dự concert và cả hai chỉ là bạn bè, đồng nghiệp.

“Ôm sếp ở concert là hành động không phù hợp và Kristin chấp nhận trách nhiệm, nhưng việc bị gán ghép ngoại tình, mất việc và bị chỉ trích là quá bất công” nguồn tin chia sẻ trên tạp chí People.

“Điều đáng nói là Kristin đã bị gán ghép sai lệch, bị gọi là người phá vỡ hạnh phúc gia đình. Thật khó hình dung hết những hậu quả nặng nề mà dư luận đang vui vẻ tạo ra từ nỗi đau của họ. Đây là những con người thật, những gia đình thật.”

Đáng chú ý, chồng của Kristin - Andrew, người thừa kế đời thứ sáu của thương hiệu rượu Privateer Rum - ban đầu được cho là đang công tác tại Nhật khi vụ việc xảy ra. Tuy nhiên, một nguồn tin tiết lộ ông thực tế cũng có mặt tại concert, thậm chí đi cùng bạn gái.

Grace Springer - khán giả quay đoạn video - cũng cho biết bản thân không ngờ clip lại gây hậu quả lớn đến vậy. “Tôi chỉ nghĩ đó là khoảnh khắc vui trong đêm nhạc, nếu biết trước có lẽ tôi đã không quay”, cô nói trên chương trình This Morning.

Trước ồn ào, Chris Martin trong một buổi diễn tại Mỹ còn đưa ra lời nhắc hài hước tới khán giả: “Chúng tôi sẽ chọn một vài người để đưa lên màn hình lớn. Nhưng nhớ nhé, đó chỉ là camera kisscam thôi”.

Nguồn: People, The Economic Times