Cứ tưởng mất Tết: Giá vàng đột ngột tăng ngược 7,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng tăng sốc 7,5 triệu đồng: Cú "quay xe" ngoạn mục sau chuỗi ngày lao dốc

Thị trường vàng trong nước và thế giới vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động. Sau chuỗi ngày giảm sâu khiến nhà đầu tư "đứng ngồi không yên", giá vàng miếng SJC đã bất ngờ bật tăng mạnh mẽ, tái lập mốc 173 triệu đồng/lượng theo đà hồi phục của giá vàng thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đã có màn trình diễn ấn tượng khi bất ngờ "quay đầu" tăng hơn 120 USD/ounce chỉ trong một phiên. Với mức tăng ròng 2,6%, kim loại quý này đã vọt lên ngưỡng 4.780 USD/ounce.

Theo phân tích từ các chuyên gia tại Kitco News, sự phục hồi này bắt nguồn từ những diễn biến mới về địa chính trị và sự suy yếu tạm thời của đồng USD. Việc giá vàng thế giới tăng tốc đã ngay lập tức tạo lực đẩy mạnh mẽ cho thị trường kim loại quý trong nước, chấm dứt chuỗi phiên giảm điểm tiêu cực trước đó.

Hưởng ứng tín hiệu từ thị trường quốc tế, sáng nay, các doanh nghiệp vàng bạc đá quý lớn tại Việt Nam đã đồng loạt điều chỉnh biểu giá.

Giá vàng tăng nóng.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với chốt phiên liền trước, mức giá này đã tăng tới 7,5 triệu đồng/lượng. SJC đã nới rộng biên độ chênh lệch mua - bán lên mức 3 triệu đồng/lượng.

Không đứng ngoài cuộc chơi, các "ông lớn" khác như PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng cũng đồng loạt đẩy giá bán ra chạm ngưỡng 173,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến hình "chữ V": Từ đỉnh cao đến vực sâu và cú lội ngược dòng