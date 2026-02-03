Cứ tưởng mất Tết: Giá vàng đột ngột tăng ngược 7,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng tăng sốc 7,5 triệu đồng: Cú "quay xe" ngoạn mục sau chuỗi ngày lao dốc
Thị trường vàng trong nước và thế giới vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động. Sau chuỗi ngày giảm sâu khiến nhà đầu tư "đứng ngồi không yên", giá vàng miếng SJC đã bất ngờ bật tăng mạnh mẽ, tái lập mốc 173 triệu đồng/lượng theo đà hồi phục của giá vàng thế giới.
Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đã có màn trình diễn ấn tượng khi bất ngờ "quay đầu" tăng hơn 120 USD/ounce chỉ trong một phiên. Với mức tăng ròng 2,6%, kim loại quý này đã vọt lên ngưỡng 4.780 USD/ounce.
Theo phân tích từ các chuyên gia tại Kitco News, sự phục hồi này bắt nguồn từ những diễn biến mới về địa chính trị và sự suy yếu tạm thời của đồng USD. Việc giá vàng thế giới tăng tốc đã ngay lập tức tạo lực đẩy mạnh mẽ cho thị trường kim loại quý trong nước, chấm dứt chuỗi phiên giảm điểm tiêu cực trước đó.
Hưởng ứng tín hiệu từ thị trường quốc tế, sáng nay, các doanh nghiệp vàng bạc đá quý lớn tại Việt Nam đã đồng loạt điều chỉnh biểu giá.
Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với chốt phiên liền trước, mức giá này đã tăng tới 7,5 triệu đồng/lượng. SJC đã nới rộng biên độ chênh lệch mua - bán lên mức 3 triệu đồng/lượng.
Không đứng ngoài cuộc chơi, các "ông lớn" khác như PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng cũng đồng loạt đẩy giá bán ra chạm ngưỡng 173,5 triệu đồng/lượng.
Diễn biến hình "chữ V": Từ đỉnh cao đến vực sâu và cú lội ngược dòng
Nhìn lại biểu đồ giá vàng từ đầu năm, có thể thấy vàng duy trì xu hướng tăng bền vững, lập đỉnh lịch sử tại 191,3 triệu đồng/lượng vào phiên 29/1.
Chỉ trong vài ngày sau đỉnh, giá vàng "lao dốc không phanh", có phiên giảm tới 9 triệu đồng, chạm đáy ngắn hạn tại 164 triệu đồng/lượng (chiều mua và).
Từ vùng đáy này, giá vàng đã bật tăng 7,5 triệu đồng. Dù hiện tại vẫn thấp hơn đỉnh lịch sử khoảng 18 triệu đồng, nhưng đây là tín hiệu khởi sắc cho những ai đang nắm giữ vàng.
Tính từ đầu năm đến nay, vàng miếng vẫn ghi nhận mức tăng ròng khoảng 14% (tương đương 21 triệu đồng/lượng). Những nhà đầu tư "gom hàng" từ đầu năm hiện vẫn đang nắm giữ mức lãi khoảng 18 triệu đồng/lượng.
Chuyên gia nói gì? Có nên xuống tiền lúc này?
Các chuyên gia kinh tế tại Hội đồng Vàng Thế giới (World Gold Council) nhận định, thị trường vàng đang bước vào giai đoạn nhạy cảm với các thông báo về lãi suất của Fed. Tại Việt Nam, tâm lý người dân vẫn coi vàng là kênh trú ẩn an toàn bền vững.
Tuy nhiên, với mức chênh lệch mua - bán lên tới 3 triệu đồng, nhà đầu tư cần cực kỳ cẩn trọng. Việc "lướt sóng" trong ngắn hạn có thể mang lại rủi ro lớn nếu giá đảo chiều đột ngột.
Để cập nhật biểu giá chính xác nhất theo từng giờ, người dân có thể theo dõi tại Bảng giá vàng trực tuyến của DOJI hoặc SJC, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải...