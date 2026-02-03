Vàng "sập nguồn" rạng sáng 3/2: Cú đổ đèo kinh hoàng từ đỉnh, khi nào mới là đáy?

Sau khi thiết lập các cột mốc kỷ lục trong tháng đầu năm 2026, thị trường vàng thế giới đang trải qua những ngày "đỏ lửa". Tính đến sáng nay (3/2), giá vàng giao dịch quanh mức 4.660 USD/ounce, "bốc hơi" hơn 225 USD chỉ trong vòng 24 giờ.

Lý do khiến giá vàng chưa dừng đà giảm

Sự sụt giảm mạnh mẽ này không đơn thuần là một đợt điều chỉnh kỹ thuật mà đến từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố vĩ mô quan trọng:

Việc Tổng thống Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch FED (thay thế ông Jerome Powell) là "cú hích" lớn nhất. Với danh tiếng là một người có quan điểm cứng rắn (hawkish) về kiểm soát lạm phát và ủng hộ sự độc lập của FED, thị trường tin rằng chính sách tiền tệ của Mỹ sẽ ổn định và chặt chẽ hơn, làm giảm kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất mạnh tay.

Đồng USD và Chứng khoán Mỹ thăng hoa cũng là nhân tố được tính đến khi chỉ số đồng USD (DXY) bật tăng mạnh mẽ sau tin đề cử nhân sự FED. Đồng thời, dòng tiền từ các tài sản trú ẩn an toàn đang bị rút ra để đổ vào thị trường chứng khoán khi tâm lý chấp nhận rủi ro (risk-on) quay trở lại. Giá dầu thô tương lai giảm mạnh đã làm dịu đi nỗi lo về lạm phát toàn cầu, khiến vàng mất đi vai trò là công cụ phòng vệ lạm phát hàng đầu.

Vàng giảm mạnh.

Trước khi xảy ra cú rơi tự do này, nhiều tổ chức tài chính lớn đã đưa ra các kịch bản dự báo về ngưỡng điều chỉnh của vàng trong năm 2026.

Ngưỡng 4.400 - 4.405 USD/ounce: Theo các chuyên gia từ OANDA và FXStreet , đây là vùng hỗ trợ tâm lý và kỹ thuật cực kỳ quan trọng (đường trung bình động 50 ngày - MA50). Nếu giá vàng rơi về vùng này, dòng tiền "bắt đáy" của các nhà đầu tư dài hạn và các Ngân hàng Trung ương có thể sẽ xuất hiện để cứu vãn tình hình.

Ngưỡng 4.000 - 4.200 USD/ounce: Trước đó, Deutsche Bank và J.P. Morgan từng nhận định rằng dù vàng có xu hướng tăng dài hạn lên 5.000 USD, nhưng trong các nhịp điều chỉnh mạnh, mức 4.000 USD sẽ đóng vai trò là "sàn nhà".

Khi nào vàng sẽ "thủng đáy"?

Vàng sẽ bị coi là "thủng đáy" và rơi vào chu kỳ giảm giá dài hạn nếu mất mốc 4.000 USD/ounce .

Theo giới phân tích, nếu mức 4.000 USD bị phá vỡ, cấu trúc tăng giá được thiết lập từ cuối năm 2025 sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Khi đó, giá vàng có thể lùi sâu về vùng 3.500 - 3.800 USD/ounce, nơi các đường xu hướng dài hạn hơn án ngữ.

Mặc dù đang giảm sốc, nhưng xét về dài hạn, nhiều tổ chức như Goldman Sachs vẫn giữ mục tiêu vàng đạt 5.400 USD vào cuối năm 2026 nhờ nhu cầu tích trữ của các nước mới nổi.

Cú "rơi thẳng đứng" của vàng miếng và vàng nhẫn

Ngay khi mở cửa phiên giao dịch, các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI đã đồng loạt điều chỉnh giảm từ 6 đến 6,8 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng. Vàng nhẫn – mặt hàng vốn giữ giá tốt hơn – cũng không đứng vững trước áp lực bán tháo, giảm sâu khoảng 5,5 - 5,8 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 99,99: 162,50 - 165,50 (Giảm 5,5 triệu đồng).

Vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu: 164,50 - 167,50 (Giảm 4,5 triệu đồng).

Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng (DOJI): 162,80 - 165,80 (Giảm 5,7 triệu đồng).

Vàng nhẫn Phú Quý 9999: 163,00 - 166,00 (Giảm 5,8 triệu đồng).



Hầu hết các doanh nghiệp lớn như Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), DOJI, PNJ và Phú Quý đều đang niêm yết vàng miếng SJC ở mức 163 - 166,0 triệu đồng/lượng (mua - bán).﻿

Lưu ý: Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra đang được nới rộng lên mức 3 triệu đồng/lượng, người dân cần thận trọng khi đầu tư.