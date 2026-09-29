Đỗ thủ khoa đại học năm 16 tuổi, chàng trai Lưu Hàn Khánh khi ấy được mệnh danh là “thần đồng toán học”, trở thành niềm tự hào của cả làng.

Từ cậu bé học Toán cao cấp năm 11 tuổi

Lưu Hàn Khánh sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Từ nhỏ, cậu đã bộc lộ năng khiếu đặc biệt với những con số. Khả năng tư duy nhanh nhạy giúp Hàn Khánh luôn đạt thành tích nổi bật ở môn Toán, trong khi điểm các môn tự nhiên như Lý, Hóa cũng thường đứng đầu lớp.

Năm 11 tuổi, cậu bắt đầu tiếp cận với toán cao cấp. Khả năng học tập vượt trội khiến thầy cô và bạn bè gọi Hàn Khánh là “thần đồng”. Năm 16 tuổi, Hàn Khánh thi đỗ thủ khoa vào Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân, một trong những trường đại học trọng điểm của Trung Quốc về khoa học và kỹ thuật.

Hàn Khánh không chỉ là niềm tự hào của cha mẹ mà còn được xem là niềm tự hào của cả làng. Khi chàng trai chuẩn bị hành lý lên đường nhập học, nhiều người dân trong làng đến chúc mừng và tiễn cậu.

Căn nhà của gia đình Lưu Hiểu Khánh

Theo lời khuyên của bạn bè, Hàn Khánh chọn ngành Vật liệu xây dựng, dù chuyên ngành này không liên quan trực tiếp đến niềm đam mê Toán học của cậu. Hai năm đầu, cuộc sống đại học vẫn diễn ra bình thường. Ngoài các môn chuyên ngành, Hàn Khánh dành phần lớn thời gian rảnh đọc tài liệu và tự nghiên cứu toán học.

Bước ngoặt thay đổi cuộc đời thần đồng

Đến năm thứ ba, một tài liệu về giả thuyết Goldbach đã khiến chàng trai trẻ bị cuốn sâu vào việc nghiên cứu.

Giả thuyết Goldbach là một trong những bài toán nổi tiếng của lý thuyết số, được nhà toán học Christian Goldbach đưa ra từ năm 1742. Vấn đề này thu hút sự quan tâm của nhiều thế hệ nhà toán học nhưng chưa được chứng minh hoàn toàn.

Với Hàn Khánh, việc tìm hiểu giả thuyết này mở ra một thế giới mà ông đặc biệt say mê. Chàng sinh viên dành ngày càng nhiều thời gian cho việc đọc tài liệu và nghiên cứu toán học, thậm chí bỏ bê các môn học chuyên ngành. Những lời khuyên từ bạn bè và giảng viên không khiến ông thay đổi lựa chọn.

Hậu quả là Lưu Hàn Khánh trượt nhiều môn và không thể hoàn thành chương trình đúng hạn. Nhà trường từng tạo điều kiện để ông học lại. Tuy nhiên, Hàn Khánh không dành nhiều tâm sức cho việc hoàn thành chương trình đào tạo. Cuối cùng, ông không thể tốt nghiệp do số môn trượt vượt quá quy định.

Từ một thủ khoa từng được cả làng kỳ vọng, chàng trai trở về quê khi chưa có tấm bằng đại học.

Từ niềm hy vọng của gia đình, Lưu Hàn Khánh trở về nhà khi chưa tốt nghiệp đại học

Tại quê nhà, Hàn Khánh tiếp tục sống khép kín và dành phần lớn thời gian nghiên cứu toán học. Cha mẹ lo lắng, nhiều lần khuyên con trai tìm một công việc ổn định, nhưng ông không thay đổi quyết định.

Khoảng 4 năm sau khi rời trường đại học, Hàn Khánh công bố một bài nghiên cứu, được xem là thành quả đáng chú ý trong hành trình nghiên cứu của ông. Tuy nhiên, bài viết cũng nhận được nhiều ý kiến góp ý từ các giáo sư, trong đó có nhận xét rằng lập luận chưa đủ chặt chẽ và còn thiếu bằng chứng để thuyết phục về mặt khoa học.

Lưu Hàn Khánh không đồng tình với những nhận xét này và không sửa bài theo các góp ý. Sau đó, ông tiếp tục nghiên cứu theo cách riêng của mình.

Suốt khoảng 30 năm tiếp theo, toán học gần như chiếm trọn cuộc sống của người đàn ông này. Ông không tìm kiếm một công việc ổn định, không có nguồn thu nhập đáng kể và dành phần lớn thời gian ở nhà để nghiên cứu.

Hàn Khánh tin rằng nghiên cứu toán học là công việc phù hợp nhất với khả năng của bản thân. Ông không muốn dành thời gian cho những công việc mà ông cho rằng không liên quan đến nghiên cứu.

Tuổi U60 sống bằng trợ cấp

Việc theo đuổi đam mê trong thời gian dài cũng khiến cuộc sống của ông rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Ở tuổi U60, Lưu Hàn Khánh vẫn sống tại quê nhà và tiếp tục nghiên cứu toán học. Nguồn thu nhập của ông chủ yếu đến từ khoản trợ cấp sinh hoạt khoảng 400 NDT mỗi tháng (khoảng 1,5 triệu đồng).

Trong khi đó, cha mẹ ông dù đã lớn tuổi vẫn phải làm việc đồng áng để duy trì cuộc sống gia đình. Căn nhà nơi Hàn Khánh sinh sống cũng xuống cấp theo thời gian.

Câu chuyện về “thần đồng toán học” năm nào sau đó được truyền thông địa phương đưa tin, tạo ra không ít ý kiến trái chiều và thu hút sự quan tâm của nhiều người. Một số bạn học cũ tìm đến thăm ông, bày tỏ sự khâm phục trước việc ông kiên trì theo đuổi đam mê suốt nhiều thập kỷ.

Bạn cũ đến thăm Lưu Hàn Khánh

Một người bạn cũ đã hỗ trợ Hàn Khánh 10.000 NDT (38 triệu đồng) tiền mặt, đồng thời giúp sửa chữa căn nhà đã xuống cấp.

Dù cuộc sống hiện tại khó khăn, Hàn Khánh vẫn không từ bỏ nghiên cứu. Ông cho biết bản thân không biết công trình mình theo đuổi có đạt được kết quả hay không, nhưng vẫn muốn tiếp tục cố gắng.

The Toutiao