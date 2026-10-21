Cú sốc năng lượng mới ập đến nước Đức

Giá các sản phẩm dầu mỏ ở Đức đã tăng vọt, với giá xăng và dầu diesel tăng gần 49% và giá dầu sưởi ấm tăng gần gấp đôi trong năm qua.

Giá nhiên liệu được hiển thị tại một trạm xăng ở Bremen, Đức, ngày 1/10/2026.

Theo báo cáo của Cục Thống kê Liên bang (Destatis) hôm 20/10, giá các sản phẩm dầu mỏ tinh chế đã tăng 51,3% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 9, và tăng 8,2% so với tháng 8.

Dầu sưởi ấm tăng vọt 91,8%, nhiên liệu động cơ tăng 48,6%, và naphtha - được sử dụng trong sản xuất hóa chất, tăng 53,8%.

Các số liệu này phản ánh giá sản xuất chứ không phải giá mà người tiêu dùng phải trả tại cây xăng.

Cú sốc lan rộng khắp lĩnh vực năng lượng. Giá năng lượng sản xuất tăng 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó chi phí phân phối khí đốt tự nhiên tăng 15% và điện tăng 8,2%.

Chi phí nhập khẩu dầu thô của Đức cũng tăng vọt bất chấp lượng mua giảm nhẹ.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, chi phí tăng 21,7% lên 30 tỷ euro (33,6 tỷ USD), trong khi khối lượng giảm 0,6% xuống còn 49,1 triệu tấn.

Destatis nhận định, sự gia tăng này là do giá dầu thô tăng cao trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông.

Áp lực đã lan rộng khắp ngành công nghiệp Đức. Giá sản xuất nói chung đã tăng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 9, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 3/2023.

Nguyên liệu và linh kiện sản xuất trở nên đắt hơn 6,4%, trong khi máy móc và thiết bị tăng 2,4%. Không tính năng lượng, giá sản xuất tăng 3,2%.

Sự tăng vọt này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất châu Âu vẫn đang phải vật lộn với những hậu quả từ việc chấm dứt hợp tác năng lượng với Nga vào năm 2022, nay càng trầm trọng hơn do cuộc chiến tranh Mỹ-Israel chống lại Iran.

Cuộc chiến tranh Iran đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch cho nguồn cung dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, đẩy giá năng lượng trên toàn thế giới tăng cao.

Giao tranh leo thang giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen càng làm gia tăng áp lực.

Giá dầu Brent đã vượt mốc 111 USD/thùng vào ngày 20/10, mức cao nhất trong 5 tháng, trong khi giá dầu WTI chuẩn của Mỹ vượt quá 104 USD.

Đức đã phải đối mặt với chi phí cao kể từ khi từ bỏ nguồn năng lượng giá rẻ Nga, buộc các nhà sản xuất tiêu thụ nhiều năng lượng phải tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế đắt đỏ hơn.

Trước khi tạm ngừng nhập khẩu, Nga cung cấp 55% lượng khí đốt tự nhiên nhập khẩu của Đức.

Kể từ đó, nhập khẩu trực tiếp từ Nga đã giảm xuống bằng 0 và Đức được cho là phải trả giá cao gấp năm lần cho khí đốt.

Truyền thông Đức đưa tin hồi tháng trước, Berlin đã chi khoảng 50 tỷ euro để giảm thiểu tác động của cú sốc giá cả, kể từ khi cắt giảm nhập khẩu khí đốt từ Nga.

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn trì trệ, với số vụ phá sản doanh nghiệp đạt mức cao nhất trong 13 năm vào nửa đầu năm 2026.