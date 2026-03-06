Cú sốc giá xăng tại Mỹ: Các doanh nghiệp nhỏ kêu cứu vì gần như không còn lợi nhuận

Chi phí xăng dầu tăng mạnh đang gây áp lực lớn lên các doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ, khi xung đột với Iran khiến giá nhiên liệu leo thang.

John Andrews, một đầu bếp sống tại South Carolina điều hành dịch vụ giao bữa ăn tận nhà cho biết mỗi tuần ông phải lái xe hơn 160 km để giao các suất ăn nấu sẵn cho khách.

“Nền kinh tế đang bóp nghẹt tôi vì giá thực phẩm. Giờ giá xăng cũng tăng nữa”, Andrews nói. “Đó đúng là cú đòn kép. Tôi làm việc chăm chỉ như trước, nhưng lại ngày càng hụt hơi”.

Sau nhiều năm chi phí vận hành tăng và nhu cầu tiêu dùng suy yếu, giá xăng tại Mỹ lại tiếp tục leo thang khi xung đột với Iran gia tăng. Điều này đang tạo thêm áp lực cho các doanh nghiệp nhỏ, khu vực đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Mỹ và chiếm phần lớn việc làm của quốc gia.

Theo AAA, giá xăng trung bình tại Mỹ đã lên khoảng 3,25 USD/gallon vào ngày thứ năm, tăng hơn 36 cent so với mức trung bình 2,89 USD của tháng trước.

Trong khi đó, diesel, loại nhiên liệu dùng cho xe tải vận chuyển hàng hóa còn tăng mạnh hơn. Giá diesel hiện ở mức 4,16 USD/gallon, tăng khoảng 11% chỉ trong một tuần.

Đối với các doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào vận chuyển như công ty của Andrews, căng thẳng ở Trung Đông đang trực tiếp làm biên lợi nhuận vốn đã bị thu hẹp khi giá xăng dầu tăng cao.

Mặc dù Iran từ lâu đã chịu các lệnh trừng phạt, dầu của nước này vẫn được xuất khẩu sang các khách hàng như Trung Quốc. Tuy nhiên, bất kỳ gián đoạn nào trong nguồn cung cũng khiến giá dầu toàn cầu tăng và nhanh chóng phản ánh tại các trạm xăng.

Andrews cho biết ông đang bán các bữa ăn nấu sẵn như gà sốt chanh tỏi hay bò bít tết tiêu với giá 17 USD mỗi phần cho hai người. Nhưng ông thừa nhận việc tăng giá chỉ còn là vấn đề thời gian, dù hai năm trước ông đã phải tăng giá vì lạm phát thực phẩm.

“Khách hàng của tôi phần lớn là người lớn tuổi. Tôi không thể cứ liên tục tăng giá với họ”, Andrews nói. “Nhưng hiện tại tôi gần như không còn kiếm được lợi nhuận”.

“Mọi thứ đều tăng”

Thực tế, nhiều doanh nghiệp nhỏ đã chịu áp lực từ trước khi xung đột với Iran leo thang.

Theo một báo cáo về doanh nghiệp nhỏ của Federal Reserve, trong năm 2025, số doanh nghiệp báo cáo doanh thu giảm nhiều hơn số tăng, và kỳ vọng về tăng trưởng doanh thu cũng như tuyển dụng trong 12 tháng tới đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ 2020.

Tại Burbank, Kim Williams, chủ cửa hàng hoa Enchanted Florist phải tính toán cẩn thận lộ trình giao hoa để tiết kiệm xăng.

Trong năm qua, một số nhà cung cấp của bà đã tăng giá do thuế quan. Đôi khi bà tìm được nguồn thay thế rẻ hơn, nhưng nhiều lúc buộc phải tăng giá bán cho khách hàng.

“Tôi nghĩ điều đó đã trở thành bình thường: Mọi thứ đều tăng giá”, Williams nói. “Chi phí của chúng tôi đều tăng lên, từ bảo hiểm đến tiền lương lao động”.

Nghiên cứu của Fed cho thấy chi phí hàng hóa, dịch vụ và tiền lương tăng là thách thức tài chính lớn nhất đối với các doanh nghiệp nhỏ và nhiều công ty buộc phải chuyển phần chi phí đó sang người tiêu dùng.

Gần đó, công ty Hollywood Bus Tours, chuyên chở du khách tham quan các phim trường và khu nhà sang trọng ở Los Angeles cũng đang chứng kiến lượng khách giảm.

Người sáng lập Chris Leschinger cho biết các vụ cháy rừng và chiến dịch siết chặt nhập cư của chính phủ liên bang năm ngoái đã khiến du lịch suy giảm, khiến 12 chiếc xe buýt của ông chở ít khách hơn trước.

“Phần lớn khách của chúng tôi đến từ nước ngoài”, ông nói. “Thỉnh thoảng có khách địa phương hoặc người đi du lịch gần nhà, nhưng đa số đến từ xa”.

Chi phí xăng là một trong những khoản lớn nhất của công ty. Cho đến nay, ông vẫn chưa tăng giá vé, thay vào đó cố gắng tự gánh một phần chi phí.

“Chúng tôi không chỉ lo về xăng dầu, mà còn lo về chính trị toàn cầu đằng sau nó”, Leschinger nói. “Một số người đơn giản là không muốn du lịch tới Mỹ nữa, nên khi giá xăng tăng cùng lúc, mọi thứ thật sự đáng sợ”.

Hiệu ứng dây chuyền

Kareem Miller bắt đầu công ty vận tải Strong Pact Trucking tại Chicago khoảng ba năm trước. Hiện ông sở hữu ba xe tải, mỗi ngày chạy tổng cộng khoảng 1.200 dặm (gần 2.000 km).

Những chiếc xe tải này, giống phần lớn xe tải hạng nặng sử dụng diesel.

“Tôi đã thấy giá diesel lên xuống nhiều lần, nhưng chưa bao giờ tăng nhanh như vậy”, Miller nói.

Ông ước tính chỉ riêng đợt tăng giá gần đây đã khiến hóa đơn nhiên liệu của công ty tăng thêm khoảng 100 USD chỉ trong tuần này.

Công ty của Miller chủ yếu vận chuyển vật liệu xây dựng và nếu giá diesel tiếp tục tăng, ông cho biết không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng giá cước vận tải.

Nhiều doanh nghiệp nhỏ phụ thuộc vào các công ty vận tải như của Miller để vận chuyển hàng hóa trên khắp nước Mỹ. Nếu chi phí vận tải tăng, giá hàng hóa cuối cùng cũng sẽ tăng theo.

“Chuyện này rồi sẽ đi xa đến đâu?” Miller nói. “Nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế. Ngành vận tải giống như phiên bản thu nhỏ của nền kinh tế vậy”.

Theo: CNN