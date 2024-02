Universal Music ngừng hợp tác với TikTok là sự kiện gây xôn xao làng nhạc thế giới trong 2 ngày qua. Tập đoàn này đang nắm quyền phân phối sản phẩm âm nhạc cho loạt ca sĩ hạng A thế giới như Taylor Swift, Rihanna, Ariana Grande, Justin Bieber, The Weekend.

Tại Việt Nam, Tlinh, Wren Evans , Hieuthuhai, MONO và Grey D nằm trong nhóm nghệ sĩ ký hợp đồng phát hành nhạc qua Universal Music Vietnam (một nhánh của Universal Music ở Việt Nam). Do đó, toàn bộ nhạc của các nghệ sĩ này cũng "bốc hơi" khỏi TikTok.

Wren Evans đang hưởng lợi nhờ TikTok.

Nghệ sĩ Việt ảnh hưởng nặng

Universal Music ngừng hợp tác với TikTok vì không đạt thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận. Sự lớn mạnh của tổ chức này cho phép họ bước tiếp mà không cần TikTok. Với nhóm nghệ sĩ hàng đầu thế giới, họ vẫn kiếm bộn tiền từ doanh thu ở YouTube, ITunes và các nền tảng nghe nhạc trực tuyến như Spotify, Apple Music. Tuy vậy, với những nghệ sĩ Việt trực thuộc Universal Music Vietnam, việc rút nhạc khỏi TikTok là ảnh hưởng rất lớn.

Theo cách vận hành của thị trường nhạc Việt, TikTok hiện không giúp giới nghệ sĩ âm nhạc kiếm tiền từ TikTok. Song, TikTok lại đang đóng vai trò đặc biệt quan trọng, nếu không nói là quyết định cho các nước đi truyền thông, lan tỏa tên tuổi của nghệ sĩ Việt. Gần nhất, Wren Evans có thêm nhiều bản hit, nhờ những trend gây sốt trên TikTok như bản nhạc Tò te tí , câu hát “Vì anh Wren dân tổ, phóng đổ tim em".

Trước đó, MONO bất ngờ trỗi dậy thành ngôi sao nhạc Việt nhờ hit Waiting For You . Chính nền tảng TikTok là cầu nối để đưa giai điệu Waiting For You lan tỏa mạnh mẽ đến khán giả. Sau đó, một đoạn ngắn trong ca khúc Waiting For You được đông đảo người dùng sử dụng để thực hiện các màn vũ đạo. Gần nhất, bản hit Em xinh của MONO cũng được chính TikTok đẩy lên.

Sau quyết định chấm dứt hợp tác của Universal Music với TikTok, kho nhạc của nhiều nghệ sĩ Việt biến mất khỏi TikTok. Những bản hit gây sốt trên TikTok như Waiting For You, Tò te tí, Nếu lúc đó. .. giờ không còn âm thanh bản quyền, thay vào đó chỉ là những bản nhạc remix hoặc cover theo phiên bản khác. Tlinh , Wren Evans giờ không thể chèn nhạc của chính mình vào các video đăng lên TikTok, qua đó sẽ ảnh hưởng kế hoạch quảng bá sản phẩm về sau.

TikTok giúp MONO nổi đình đám sau một đêm.

TikTok chi phối nhạc Việt thế nào?

Ngay lúc này, nghệ sĩ Việt quảng bá sản phẩm âm nhạc qua 2 kênh quan trọng là báo chí và mạng xã hội. Với mạng xã hội, TikTok dần vượt fanpage của Facebook để là kênh quảng bá sản phẩm có hiệu quả tốt nhất. Thành công của Wren Evans là minh chứng gần nhất cho sức ảnh hưởng của TikTok, khi chỉ cần một đoạn nhạc 15-30 giây, nó sẽ tiếp cận người dùng nhanh chóng thông qua nhiều video sáng tạo nội dung.

TikTok đã phát triển chóng mặt trong 3 năm gần đây để trực tiếp đe dọa YouTube. The Information cho biết số liệu của YouTube gần đây suy giảm, trong khi TikTok vẫn phát triển rất nhanh. Thuật toán, giao diện thân thiện với người dùng chính là điểm khác biệt của TikTok. Đó cũng là lý do tạo sao những nội dung liên quan đến chiến dịch quảng bá sản phẩm âm nhạc của ca sĩ Việt, như vũ đạo, tạo trend, hát live, trình diễn sân khấu, đang được các nghệ sĩ ưu tiên đẩy sóng trên TikTok.

Thị trường Việt Nam vốn đặc thù, có cách vận hành khác biệt so với những nền công nghiệp âm nhạc lớn nhất thế giới hiện tại. Nhiều năm qua, nền tảng mang tính cốt lõi, phát hành và quảng bá sản phẩm cho nghệ sĩ Việt không phải là DSP (các nền tảng nghe nhạc trực tuyến), mà đến từ YouTube. Giờ, TikTok đang thay thế chính YouTube để dần là nơi hoạt động âm nhạc mạnh mẽ nhất của nghệ sĩ Việt, trong bối cảnh thói quen nghe nhạc trên DSP của khán giả vẫn chỉ trên đà phát triển.

Một nghệ sĩ chia sẻ với Tiền Phong : “Tôi từng không thích TikTok. Nó quá hỗn tạp, có thể lên nhanh nhưng cũng xuống nhanh. Nhưng không thể phủ nhận đây đang là kênh tham quảng bá sản phẩm âm nhạc hiệu quả nhất với thị trường Việt, vừa tiết kiệm ngân sách, vừa có nhiều cơ hội để sáng tạo nội dung và kết nối nhiều đồng nghiệp, các loại hình cùng tham gia”.

Nghệ sĩ tầm cỡ như Taylor Swift sẽ không quá bận tâm đến TikTok. Thậm chí, việc rút nhạc Taylor Swift khỏi TikTok càng có lợi cho cô, để tránh bị khai thác bản quyền trái phép, và các fan sẽ tập trung vào các nền tảng DSP nhiều hơn. Nhưng với nghệ sĩ Việt, không đưa được nhạc lên TikTok thời điểm này là một cú sốc.