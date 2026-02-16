Cụ ông tuổi Tỵ U80 kiếm thêm 360 tỷ đồng trong năm 2025, dù đã nghỉ hưu vẫn dành 7-8 tiếng mỗi ngày cho công ty

Ông Nguyễn Trọng Thông, sinh năm 1953, tuổi Quý Tỵ, năm nay 73 tuổi, hiện đang sở hữu hơn 117,76 triệu cổ phiếu HDG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô, tương ứng với tỷ lệ sở hữu là 31,83% vốn điều lệ.

Với giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/2 là 26.750 đồng/cp, ông Thông có số tài sản chứng khoán trị giá gần 3.150 tỷ đồng, tăng 366 tỷ đồng so với đầu năm 2025.

Ông ﻿Nguyễn Trọng Thông là Chủ tịch sáng lập của Tập đoàn Hà Đô. Ông Thông được phong quân hàm Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tập đoàn Hà Đô được thành lập năm 1990, tiền thân là Xí nghiệp Xây dựng trực thuộc Viện Kỹ thuật Quân sự được thành lập với nhiệm vụ gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học và phục vụ nghiên cứu khoa học với nhiệm vụ làm kinh tế. Năm 1993 Xí nghiệp xây dựng được Bộ Quốc phòng quyết định chuyển thành Công ty Xây dựng Hà Đô. Ông Thông là người gắn bó với Hà Đô từ khi mới thành lập đến nay, đặt nền móng cho sự phát triển của Tập đoàn.

Tháng 7/2024, ông Thông nộp đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Hà Đô ở tuổi 71.

"Nay vì tuổi tác, sức khoẻ và để đảm bảo pháp luật về người có liên quan, tôi muốn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và cũng không tham gia HĐQT Công ty nữa. Tôi đã chuẩn bị chu đáo cho việc từ nhiệm, bàn giao chức vụ và rút khỏi HĐQT. Tôi đã bồi dưỡng, xây dựng được lực lượng kế nhiệm và đã có ý kiến trong 2 kỳ đại hội thường niên năm 2022 và năm 2023" , ông Nguyễn Trọng Thông chia sẻ trong đơn từ nhiệm.﻿

Hiện nay, con trai của ông Thông, ông Nguyễn Trọng Minh đang là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc HDG.

Tuy đã từ nhiệm nhưng ông Thông vẫn xuất hiện tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Tập đoàn Hà Đô và cho biết, hiện một ngày ông vẫn dành 7-8 tiếng cho công ty.﻿

Sau gần 36 năm hình thành và phát triển, Hà Đô được biết đến là chủ đầu tư của hàng loạt dự án bất động sản lớn tập trung chủ yếu tại Hà Nội và TP. HCM. Từ năm 2006, tập đoàn này bước chân vào lĩnh vực năng lượng. Đến nay, doanh nghiệp này đã có 2 dự án điện mặt trời và 1 dự án điện gió và 6 dự án thủy điện.

Năm 2025, Hà Đô ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 2.786 tỷ đồng, tăng gần 3% so với cùng kỳ. Phần lớn doanh thu của Hà Đô đến từ kinh doanh điện với hơn 2.274 tỷ đồng.

Trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế Hà Đô đạt ﻿hơn 944 tỷ đồng, tăng 111% so với năm 2024.