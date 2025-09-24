Từ sáng sớm 24/9, rất đông hàng xóm, bà con tại tổ dân phố Đạ Nghịt 1, phường Lang Biang - Đà Lạt đã đến nhà ông Hoanh (78 tuổi) thăm hỏi, chúc mừng ông Hoanh "tai qua nạn khỏi" sau gần 1 tuần bị lạc giữa rừng.

Sức khỏe còn khá yếu nhưng thấy mọi người đến thăm hỏi ông Hoanh vẫn mỉm cười vẫy chào.

Ông Hoanh nhớ lại những ngày bị lạc giữa rừng sâu. Ảnh: THIÊN TRANG

Giọng yếu ớt, ông Hoanh cho biết, sáng 18/9, ông vào rừng tìm nấm, càng đi sâu càng thấy nhiều nấm nên ông cứ mải miết đi: “Tôi mải miết hái nấm quên cả thời gian, chiều tối thì không thấy đường xá gì nữa nên bị lạc. Đêm đầu tiên có mưa nên tôi tìm gốc cây to để nằm ngủ rồi bẻ cành cây che chắn. Trong rừng lạnh lắm, tôi chỉ nằm chợp mắt được một chút rồi tỉnh dậy vì tay chân tê cóng” .

Ông Hoanh kể, khi trời sáng, ông gánh theo bao nấm tìm đường ra khỏi rừng nhưng càng đi càng bị lạc sâu trong rừng già. Tuy nhiên, từ nhỏ ông đã quen sống giữa rừng nên ông không hoảng loạn.

“Tôi cố tìm ra những đường nhỏ có vết tích xe cộ để nếu có người đi qua họ thấy mình, nhưng đi mãi không thấy đường ra. Những ngày lạc trong rừng, đói bụng tôi nhặt quả rụng, hái đọt cây, lá rừng ăn và tìm khe suối để có nước uống. Đêm xuống thì tìm gốc cây to để trú mưa. Đến hôm qua thì tôi kiệt sức nên nằm một chỗ, không thể đi tiếp. Nếu mọi người không kịp thời tìm thấy, có lẽ tôi bỏ mạng giữa rừng” , ông Hoanh nói.

Ông Hoanh trong vòng tay chăm sóc của người thân. Ảnh: THIÊN TRANG

Ngồi bên cạnh chăm sóc cha, anh Lơ Mu Ha Khen (30 tuổi, con út ông Hoanh) kể: “ Khoảng 10h sáng 18/9, ba tôi chạy xe máy vào rừng hái nấm . Khi ba đi, mọi người trong nhà không ai biết. Chiều hôm đó, không thấy ba về nên cả nhà bắt đầu đi tìm. Đến sáng hôm sau, mọi người tỏa đi các hướng và báo cáo chính quyền địa phương nhờ hỗ trợ tìm kiếm ”.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, mọi người ai nấy mệt rã rời vì mưa gió kéo dài triền miên. “ Tôi và anh em trong nhà vừa đi tìm ba vừa lo lắng muốn khóc. Trời thì ngày nào cũng mưa, ba tôi tuổi đã cao mà mất tích mấy ngày liền trong rừng. Ai cũng nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra ”, anh Khen nói.

Anh Lơ Mu Ha Khen vui mừng khi tìm thấy ba sau nhiều ngày bị lạc giữa rừng sâu. Ảnh: THIÊN TRANG

Đến trưa 23/9, đoàn tìm kiếm vỡ òa niềm vui khi nhìn thấy ông Hoanh nằm dưới một gốc cây giữa rừng sâu, cách bìa rừng khoảng 8 km, tại tiểu khu 241B, lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý (địa giới hành chính xã Nam Hà Lâm Hà).

“Khi thấy ba còn sống và đang nằm dưới gốc cây tôi mừng ứa nước mắt. Lúc đó, cả người cha tôi run lẩy bẩy, quần áo ướt sũng và đầy vết thương ”, anh Khen chia sẻ.

Quần áo rách tả tơi của ông Hoanh được người thân cất giữ. Ảnh: THIÊN TRANG

Anh Khen cho biết thêm, ông Hoanh từng bị tai nạn giao thông nên trí nhớ kém, nhiều lúc hay quên. Đối với anh Khen và gia đình, đây là lần "thót tim" trong suốt những năm qua.

“ Ba tôi có thể trụ được suốt 6 ngày là một kỳ tích. Anh em tôi tìm ông chỉ 1, 2 ngày mà đã đi không nổi rồi. Tôi rất biết ơn tất bà con làng xóm cùng lực lượng chức năng đã chung tay hỗ trợ gia đình chúng tôi tìm kiếm ba mình. Sau đợt này, chúng tôi sẽ không cho ba đi rừng thêm lần nào nữa ”, anh Khen bày tỏ.

Ông Ha Sang (78 tuổi, già làng thôn 1 Đạ Nghịt) chia sẻ thêm, khi nghe tin ông Hoanh lạc giữa rừng sâu, ông lập tức huy động mọi người trong làng đi tìm.

“ Đây là lần thứ 3 ông Hoanh bị lạc khi đi hái nấm. Mấy lần trước ông ấy tự tìm được đường về. Lần này là lạc nhiều ngày nhất. Ai cũng đã nghĩ về trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. May mắn khi ông ấy còn sống và được đưa về nhà an toàn ”, ông Sang chia sẻ.

Như Báo Điện tử VTC News đã đưa tin, trưa 23/9, sau lỗ lực huy động gần 100 người tìm kiếm, các lực lượng chức năng phường Langbiang – Đà Lạt (Lâm Đồng) tìm thấy ông R Ông Ha Hoanh (78 tuổi, ở phường Langbiang - Đà Lạt) mất tích trong rừng khi đi hái nấm từ ngày 18/9.

Thông tin ban đầu, sáng 18/9 ông Hoanh đi hái nấm tại tiểu khu 221, thuộc Ban quản lý rừng Lâm Hà giáp ranh với Ban quản lý rừng Lâm Viên. Đến chiều cùng ngày, người nhà không thấy ông trở về nên trình báo cơ quan chức năng.