Cụ ông 95 tuổi xin tiền vợ 97 tuổi, dân mạng than: 'Đàn ông tuổi nào cũng vậy'

Clip quay cảnh cụ ông 95 tuổi xin tiền vợ 97 tuổi thu hút hàng triệu lượt xem, dân mạng đua nhau "thả ha ha" và bình luận đây là hành động không phân biệt tuổi tác.

Clip cụ ông 95 tuổi vẫn phải xin tiền vợ gây sốt cõi mạng. (Nguồn: @bein250399)

Đoạn clip ghi lại cảnh cụ ông 95 tuổi xin tiền vợ 97 tuổi đang được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội. Cụ ông ngồi dưới đất, còn cụ bà ngồi trên ghế, tay cầm ví tiền nhỏ. Ông cụ vừa buộc túi nylon đựng tài liệu vừa mở lời với vợ: “Cho anh xin 1 triệu (đồng)”.

Khi vợ chất vấn: “1 triệu? Làm gì lắm thế?”, ông có vẻ không muốn “giải trình” rõ, chỉ bảo: “Nói thế thôi”. Cụ bà không duyệt chi ngay mà mặc cả: “Mấy trăm? Mấy chục?”. Biết rằng không thể thương lượng thêm, cụ ông đành nói: “Ờ, đưa thôi chứ”.

Tác giả clip ghi chú: “Ông bà nội tôi đấy các bác ạ! Ai thì cũng phải xin tiền vợ thôi. Bà 97 tuổi, còn ông 95 tuổi”. Clip này thu hút hơn 1 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận.

Cư dân mạng cảm thán rằng hóa ra đàn ông tuổi nào cũng như nhau, xin tiền vợ là thử thách rất khó khăn: “Cứ tưởng đến tuổi 95 thì ông cụ đã có thể tự quyết mọi chuyện, ai ngờ khoản tài chính vẫn phải chờ bà xã 97 tuổi duyệt”; “Xin tiền vợ đúng là thử thách không có giới hạn tuổi tác, từ thanh niên đến cụ ông gần trăm tuổi vẫn chung một số phận”.

“Chắc cả đời ông đã quen với việc bà giữ tiền, mình cần gì thì hỏi. Tuổi tác có thể thay đổi mọi thứ chứ thói quen này thì không”; “Tầm tuổi này mà ông dám xin hẳn 1 triệu đồng, ông đúng là gan dạ hơn cả cháu. Cháu chỉ dám xin vợ 200 nghìn đồng mỗi lần”...

Khánh Thiện bình luận: “ Con phục cụ ông thật, chứ giờ con mà xin 500 nghìn đồng mà còn phải chuẩn bị tâm lý trước cả tuần mới dám mở mồm xin. Ở tuổi xế chiều, mà hai cụ vẫn gọi nhau anh em ngọt xớt, đúng là con cháu phải học tập rất nhiều. Mong sao về già mình và vợ vẫn khỏe được như hai cụ”.

Nhiều dân mạng thán phục chiến thuật của cụ ông khi xin hẳn 1 triệu đồng rồi để vợ bớt đi là vừa. (Ảnh chụp màn hình)

Không ít cư dân mạng cho rằng ông cụ có chiến thuật xin tiền vợ rất khôn khéo. Thanh Hải viết: “Cụ áp dụng quy tắc muốn có 500 nghìn đồng thì phải xin 1 triệu đồng. Cụ ông chắc chắn biết mình bảo hỏi xin 500 nghìn đồng thì cụ bà cũng không duyệt. Cụ bà trả giá cũng thật tài tình, từ xin 1 triệu đồng chỉ qua vài câu nói giá đã giảm xuống còn mấy chục mất rồi”.

Phương Anh đồng quan điểm: “Trước khi xin chắc chắn cụ ông cũng đã suy nghĩ rất kỹ về vấn đề này rồi. Mở đầu bằng số tiền lớn để vợ thấy vô lý, sau đó giảm xuống còn mức giá hợp lý. Vậy nên, khi cụ bà giảm giá cái là cụ ông gật đầu bảo đưa tiền liền. Xin tiền vợ đúng là thử thách không có giới hạn tuổi tác, từ thanh niên đến cụ ông gần trăm tuổi vẫn chung một số phận bị trừ hao quá nửa”.

Xem clip, không ít bà vợ hào hứng kể chuyện chồng xin tiền mình. “Cụ bà còn dễ tính chán. Chồng tôi ngoài 40 mà mỗi lần cần tiền mua thứ gì cũng phải trình bày lý do rõ ràng, đôi khi còn bị hỏi lại mua để làm gì. Không có lý do chính đáng, đơn từ đàng hoàng thì 1 đồng cũng đừng hòng lấy được”, Trà My viết.

Ngoài ra, nhiều bạn trẻ cũng chia sẻ về ông bà mình phía dưới bài đăng. Nhật Anh kể: “Ông bà tôi năm nay cũng ngoài 70 tuổi rồi mà vẫn y như ngày trẻ. Ông đưa hết lương hưu cho bà, đi đâu hay mua gì cũng phải hỏi bà trước, có khi chỉ xin vài chục nghìn uống cà phê với bạn mà cũng phải giải thích một hồi. Bà tôi thì giữ tiền rất kỹ, lúc nào cũng sợ ông tiêu linh tinh. Ai nói xấu bà thì ông lại dỗi, bực mình”.

“Ông bà ngoại cũng tình cảm hệt vậy. Khi bà đi viện, ông nhất quyết nhập viện cùng để chăm sóc nhau, dẫu lúc ấy ông đã 89 tuổi còn bà 87 tuổi. Con cái bảo thế nào cũng không chịu về nghỉ, muốn tự tay chăm vợ. Sau khi bà mất được 1 tháng, ông cũng sinh bệnh mà qua đời”, Nguyệt Ánh chia sẻ.