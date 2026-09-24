Cụ ông 83 tuổi kể 6 ngày lạc trong rừng: 'Nhịn đói, uống nước suối cầm hơi'

Sau 6 ngày, 5 đêm lạc trong rừng, ông Nguyễn Tiến Dụ (83 tuổi, trú xã Kỳ Xuân, Hà Tĩnh) được tìm thấy trong tình trạng kiệt sức, tay chân đầy vết xước. Trên giường bệnh, ông kể những ngày mất phương hướng, phải nhịn đói và uống nước suối để cầm hơi.

Uống nước suối cầm hơi

Ngày 24/9, ông Nguyễn Tiến Dụ (83 tuổi, trú thôn Nam Tiến, xã Kỳ Xuân, Hà Tĩnh) đang điều trị tại Khoa Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh sau 6 ngày, 5 đêm bị lạc trong rừng.

Sau nhiều ngày thiếu thức ăn, nước uống, ông kiệt sức, tay chân chi chít vết xước và vết côn trùng cắn.

Trên giường bệnh, ông vẫn còn mệt nhưng có thể trò chuyện với người thân. Thi thoảng tỉnh lại, ông hỏi các con: “Khi nào cha được về? Cho cha về nhà nghỉ”.

Ông Nguyễn Tiến Dụ đang được theo dõi sức khoẻ tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Kể về những ngày bị lạc, ông Dụ nói ngắn gọn: “Tôi biết mình đi lạc vào rừng, nhưng tìm đường ra mà không được. Nhịn đói mấy ngày, tôi chỉ uống nước suối để cầm hơi. Mệt lắm!”.

Khi người thân hỏi có nghe tiếng người tìm kiếm hay không, ông Dụ cho biết: “Có nghe, nhưng lúc đó quá mệt, không thể trả lời”.

Trong quá trình tìm kiếm ông Dụ, thân nhân từng lo điều xấu nhất sau nhiều ngày không có tin tức.

“Khi nghe tin cha còn sống, tôi hét lên vì sung sướng, cảm xúc vỡ òa rồi bật khóc”, bà Nguyễn Thị Hương (47 tuổi, con gái ông Dụ) xúc động kể lại.

Bàn tay của ông Dụ đầy vết xước, vết côn trùng cắn.

6 ngày tìm kiếm giữa rừng

Ông Dụ sống cùng gia đình người con trai út. Theo người thân, khoảng 3 năm nay, sau khi vợ mất, trí nhớ của ông có phần giảm sút.

Sáng 18/9, ông Dụ đạp xe đến dự đám tang một người cùng thôn. Khoảng 10h, con gái đến đưa cơm nhưng không thấy ông ở nhà. Đến 13h cùng ngày, gia đình trình báo chính quyền và đăng thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội.

Gia đình ông Dụ cảm ơn lực lượng chức năng, chính quyền, người dân và các nhóm thiện nguyện đã tham gia tìm kiếm ông trong những ngày qua.

Từ camera và thông tin người dân cung cấp, gia đình cùng lực lượng chức năng xác định ông Dụ đã đi về khu vực rừng núi thuộc xã Cẩm Hưng, cách nhà khoảng 40km. Nhiều tốp tìm kiếm được chia thành các khu vực để rà soát nhưng không phát hiện dấu vết.

“Suốt nhiều ngày tìm kiếm, xe đạp, dép, mũ của cha cũng không thấy. Ai cũng lo lắng vì gần như không còn dấu vết nào để hy vọng”, chị Nguyễn Thị Thu (SN 1992, con dâu ông Dụ) nói.

Hình ảnh ông Dụ khi được tìm thấy giữa rừng.

Cũng theo chị Thu, những ngày đầu ông mất tích, trời mưa lớn. Suốt 5 đêm, gia đình gần như thức trắng, nhiều lần nghĩ đến tình huống xấu nhất khi người cha 83 tuổi một mình giữa rừng.

Khoảng 17h ngày 23/9, một người đàn ông đi hái sim phát hiện ông Dụ ngồi giữa bãi đất trong rừng, cách khu dân cư hơn 100m. Đáng chú ý, khu vực này trước đó đã được nhiều nhóm tìm kiếm rà soát.

Theo chị Thu, tại nơi tìm thấy ông Dụ có một vỏ chai nước. “Có thể cha đã hứng nước mưa hoặc lấy nước suối để cầm cự”, chị nói.

Gia đình ông Dụ cảm ơn lực lượng chức năng, chính quyền, người dân và các nhóm thiện nguyện đã tham gia tìm kiếm ông trong những ngày qua.

“Giờ bác sĩ nói cha còn phải tiếp tục theo dõi, điều trị vì sức khỏe vẫn yếu. Chỉ mong cha sớm khỏe lại để được trở về nhà”, chị Thu nói.