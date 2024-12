Cụ ông 72 tuổi bị ngã gãy xương trong viện dưỡng lão, gia đình đòi bồi thường 350 triệu đồng, giám đốc khẳng định: Không phải trách nhiệm của chúng tôi!

Với nhịp sống hiện đại hối hả, bận rộn, con cái phải đi làm, ít có thời gian bên cạnh trò chuyện, chăm sóc chu đáo cho ông, bà, cha, mẹ. Việc người cao tuổi lựa chọn sống trong viện dưỡng lão đang ngày càng phổ biến hơn tại nhiều quốc gia. Với điều kiện không gian và vật chất tốt, các trung tâm dưỡng có thể đảm bảo mức độ an toàn về sức khỏe và tinh thần cho người già. Tuy nhiên, cũng có không ít trường hợp ngoài ý muốn xảy ra, làm bùng lên mâu thuẫn giữa trung tâm và gia đình. Câu chuyện của ông Đinh (72 tuổi, sống tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) là một ví dụ minh họa.

Tai nạn bất ngờ

Theo đó, ông Đinh là một giáo viên cấp 3 đã nghỉ hưu được hơn 20 năm. Ông có 3 người con đều đã trưởng thành và đi làm ăn xa, còn vợ thì mất sớm. Sau khi về hưu, ông Đinh sống một mình trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ và có phần xập xệ.

Vài năm trước, ông Đinh biết đến trung tâm dưỡng lão gần nhà. Theo lời kể của bạn bè, nơi đây có điều kiện sống tốt, dịch vụ chăm sóc tận tình nên rất đông người cao tuổi đến sống. Sau nhiều lần suy nghĩ, ông Đinh quyết định bàn chuyện với các con, sau đó chuyển vào trung tâm này để sinh sống. Do bộ chi phí đều được chi trả bằng tiền lương hưu nên ông lão cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, không cần phiền đến con cái.

(Ảnh minh họa)

Trước khi ông Đinh chuyển vào sống, trung tâm dưỡng lão đã tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện cho ông lão, bao gồm: Huyết áp, điện tâm đồ, mật độ xương, thị lực, thính giác, chức năng nhận thức,... để lên hồ sơ bệnh án. Theo giám đốc viện, việc kiểm tra sức khỏe của người cao tuổi trước khi tiếp nhận nhằm đảm bảo an toàn cho họ trong quá trình sinh sống, cũng như góp phần hạn chế những nguy cơ liên quan đến thể chất và tinh thần. Thấy sự chu đáo của trung tâm dưỡng lão, gia đình ông Đinh càng yên tâm hơn khi để bố sống tại đây.

Vào viện dưỡng lão được vài tháng, khi đang đi dạo trong khuôn viên, ông Đinh vô tình vấp vào mép gạch đá hoa nhô lên trên sàn nhà rồi ngã nhào xuống đất. Cú ngã bất ngờ khiến ông lão 72 tuổi choáng váng và không thể đứng dậy. Các điều dưỡng viên gần đó lập tức đưa ông đến phòng y tế để kiểm tra. Theo chẩn đoán, ông Đinh bị gãy nhiều xương ở chân, tình trạng vô cùng nghiêm trọng.

Sau cú ngã, ông Đinh được điều dưỡng của viện chăm sóc tận tình. Tuy nhiên, họ đã không báo cho gia đình về vụ tai nạn. Mãi đến khi con gái ông lão gọi điện hỏi thăm mới biết chuyện.

Lúc này, 3 người con của ông Đinh vô cùng bức xúc. Họ cho rằng viện dưỡng lão đã không làm tròn trách nhiệm chăm sóc người cao tuổi, không cung cấp điều kiện sống an toàn và không kịp thời thông báo về tai nạn cho gia đình. Chính vì vậy, họ yêu cầu viện bồi thường 100.000 NDT (khoảng 350 triệu đồng).

(Ảnh minh họa)

Đáp lại yêu cầu của gia đình ông Đinh, giám đốc viện khẳng định ông lão ngã gãy chân là do bất cẩn. Kết quả kiểm tra sức khỏe trước khi vào viện của ông Đinh cũng bình thường, không có rủi ro nên đã từ chối bồi thường.

Chưa hết, khi người nhà ông Đinh yêu cầu trích xuất camera giám sát để biết chuyện gì đã xảy ra, trung tâm lập tức từ chối với lý do bảo vệ quyền riêng tư của những người cao tuổi khác. Lúc này, hai bên đều nhất quyết giữ quan điểm riêng của mình. Cuối cùng, gia đình ông Đinh đã đâm đơn kiện trung tâm dưỡng lão ra tòa với yêu cầu bồi thường 100.000 NDT.

Phán quyết của tòa án

Tại tòa, luật sư của ông Đinh chỉ ra rằng với tư cách là cơ sở dịch vụ chăm sóc người già chuyên nghiệp, trung tâm dưỡng lão phải có nghĩa vụ cao hơn trong việc bảo vệ sự an toàn của người già. Các bằng chứng liên quan như kết quả sức khỏe, đoạn video trích xuất từ camera cho thấy ông Đinh ngã là do vấp phải mép gạch đá hoa nhô lên trên sàn nhà. Điều này cho thấy phía trung tâm đã không đảm bảo môi trường sống an toàn cho người cao tuổi tại đây.

Luật sư của viện dưỡng lão phản bác rằng ông Đinh là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Do đó, ông phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Theo quy định tại Điều 1198 Bộ luật Dân sự, trung tâm hưu trí với tư cách là người quản lý phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn, an ninh. Tòa án cho rằng, mặc dù viện dưỡng lão đã tiến hành thăm khám đầy đủ cho ông Đinh sau khi bị ngã, nhưng không cung cấp đủ bằng chứng chứng minh đã thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết như lắp đặt biển cảnh báo hay sửa chữa sàn kịp thời. Do đó, phía trung tâm sẽ phải chịu một mức bồi thường nhất định.

Cuối cùng, tòa án ra phán quyết trung tâm dưỡng lão phải bồi thường 60% số tiền mà cho gia đình ông Đinh yêu cầu (tức là khoảng 60.000 NDT, tương đương 210 triệu đồng).