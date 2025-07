Cú hốt bạc 88.190 tỷ đồng: Một "ông lớn" Nhà nước "làm mưa làm gió" nửa đầu 2025

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), còn được biết đến với tên gọi Vinacomin, là một doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến than, khoáng sản tại Việt Nam.

Theo thông tin từ Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 7/2025, trong nửa đầu năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng tập đoàn vẫn đạt được những thành tựu đáng chú ý.

Về sản xuất than, trong tháng 6, than nguyên khai ước thực hiện 3,24 triệu tấn, bằng 104,6% kế hoạch. 6 tháng đầu năm ước đạt 21,09 triệu tấn, bằng 55,4% kế hoạch năm và bằng 103,2% so với cùng kỳ. Hầu hết các đơn vị đều đạt và vượt kế hoạch khai thác than tháng 6/2025.

Trong tháng 6, sản lượng than sạch sản xuất ước đạt 3,4 triệu tấn, nâng lũy kế 6 tháng đầu năm lên 20,82 triệu tấn, đạt 56,6% kế hoạch năm và bằng 103% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng than tiêu thụ trong tháng 6 ước đạt 3,5 triệu tấn, trong đó than giao cho sản xuất điện chiếm khoảng 2,95 triệu tấn. Tính chung 6 tháng đầu năm, sản lượng than giao điện ước đạt 21,48 triệu tấn.

Khối lượng bốc xúc đất đá tháng 6 ước thực hiện 14,18 triệu m³, đạt 109,2% kế hoạch tháng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, khối lượng bốc xúc đất đá ước đạt 83,52 triệu m³, hoàn thành 54,5% kế hoạch năm, tăng 107,2% so với cùng kỳ.

Sản xuất Alumina tháng 6 ước thực hiện 133.750 tấn, bằng 107% kế hoạch. Lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt 756.870 tấn, bằng 58,2% kế hoạch năm, bằng 103% so với cùng kỳ.

Tiêu thụ Alumina ước đạt 173.380 tấn, bằng 145,8% kế hoạch. Lũy kế 6 tháng đầu năm ước tiêu thụ 766.000 tấn, bằng 58,9% kế hoạch năm và bằng 103,5% so với cùng kỳ…

Một số chỉ tiêu chính của TKV.

Sản xuất thuốc nổ trong tháng 6 ước đạt 6.400 tấn, hoàn thành 100% kế hoạch tháng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, sản lượng thuốc nổ ước đạt 41.870 tấn, bằng 55% kế hoạch năm.

Cung ứng thuốc nổ tháng 6 ước đạt 9.600 tấn, vượt kế hoạch với mức 104,3%. Lũy kế 6 tháng, tổng lượng tiêu thụ ước đạt 57.500 tấn. Sản xuất Amon Nitrat tháng 6 ước đạt 12.000 tấn, trong khi tiêu thụ ước đạt 15.800 tấn.

Về sản xuất điện, sản lượng tháng 6 ước đạt 868 triệu kWh. Lũy kế 6 tháng đầu năm, sản lượng điện ước đạt 5,76 tỷ kWh, tương đương 57,2% kế hoạch năm và tăng 111,5% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt 88.190 tỷ đồng.

Về kế hoạch tháng 7, TKV đặt mục tiêu than nguyên khai sản xuất 2,6 triệu tấn. Than sạch sản xuất tổng số 2,84 triệu tấn. Than tiêu thụ dự kiến 3,78 triệu tấn. Đào 21,39 nghìn mét lò; Bốc xúc đất đá 11 triệu m3. Dự kiến sản xuất và tiêu thụ 120.000 tấn Alumina;...Sản xuất tinh quặng đồng đạt 8.300 tấn, tiêu thụ đạt 3.000 tấn;...

Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ điện tháng 7/2025 đạt 816 triệu kWh. Sản xuất thuốc nổ đạt 6.300 tấn, cung ứng 9.500 tấn; sản xuất 16.000 tấn Amon Nitrat, tiêu thụ 16.000 tấn… Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn tháng 7 dự kiến đạt 13.800 tỷ đồng.