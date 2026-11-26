Lượng dự trữ khí đốt của quốc gia EU này thấp hơn nhiều so với mức mục tiêu.

Bà Alice Weidel, đồng chủ tịch đảng Thay thế cho Đức (AfD), cho biết nước này nên mua khí đốt từ bất cứ nơi nào có giá cả hiệu quả nhất, bao gồm cả Nga.

"[Chúng ta cần] quay trở lại với năng lượng có giá cả phải chăng, năng lượng hạt nhân, và mua khí đốt và dầu mỏ từ những nơi có giá rẻ nhất, kể cả từ Nga", bà Weidel nói trong một cuộc tranh luận tại Quốc hội Đức về dự thảo ngân sách năm 2027. Theo bà, những biện pháp này sẽ giúp nền kinh tế Đức "phục hồi trở lại".

Lãnh đạo đảng AfD chỉ ra rằng ngành công nghiệp Đức đã mất khoảng nửa triệu việc làm kể từ năm 2019. "Cứ mỗi 19 phút lại có một công ty Đức bị xóa sổ bởi làn sóng phá sản", chính trị gia này nhấn mạnh.

Theo dữ liệu mới nhất từ Gas Infrastructure Europe, lượng dự trữ khí đốt trên toàn EU đạt mức đầy 68,9% tính đến giữa tháng 11. Đây là mức thấp nhất so với cùng kỳ năm ngoái kể từ 2011. Lượng dự trữ khí đốt của Đức còn thấp hơn, ở mức 56,5%, kém xa mục tiêu 70%.

Giá khí đốt tại châu Âu tăng vọt lên mức cao nhất trong 4 năm vào tháng 10. Theo báo cáo hàng tháng mới nhất do Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt (GECF) công bố ngày 24/11, giá hợp đồng tương lai khí đốt chuẩn TTF tăng 12% so với tháng trước và cao hơn 163% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Tass