Cú đảo chiều trên đỉnh thế giới: Một công ty vừa soán ngôi Nvidia giành lại vị trí số 1 với vốn hoá hơn 5.000 tỷ USD

Apple đã giành lại vị trí công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới từ Nvidia trong phiên giao dịch ngày 30/10.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/10, cổ phiếu Apple giảm 1,2%, đưa giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn xuống còn 5.030 tỷ USD. Trong khi đó, cổ phiếu Nvidia lao dốc 4,2%, khiến vốn hóa của hãng chip này giảm xuống 4.930 tỷ USD.

Đây là lần đầu tiên Apple vượt Nvidia để trở thành doanh nghiệp giá trị nhất thế giới kể từ lần ngắn ngủi vào cuối tháng 7.

Đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ diễn ra sau khi hàng loạt tập đoàn lớn, trong đó có Intel và Amazon, công bố kết quả kinh doanh gây thất vọng. Trước đó, Alphabet và Meta Platforms cũng đưa ra những báo cáo không đáp ứng kỳ vọng của thị trường.

Những diễn biến này làm dấy lên lo ngại về triển vọng chi tiêu cho AI, lĩnh vực mà Apple đến nay vẫn hạn chế đầu tư quy mô lớn so với các đối thủ.

Nỗi lo rằng hàng trăm tỷ USD đổ vào hạ tầng điện toán AI có thể không mang lại lợi nhuận tương xứng đã khiến Apple trở thành cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất trong nhóm bảy tập đoàn công nghệ lớn nhất nước Mỹ, thường được gọi là Magnificent Seven, từ đầu năm đến nay.

Cổ phiếu Apple đã tăng 27% trong năm 2026, cao hơn gấp đôi mức tăng của Nvidia, doanh nghiệp đứng thứ hai trong nhóm và là một trong những bên hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng đầu tư AI.

Chi tiêu cho AI tại các tập đoàn công nghệ đã tăng đến mức khiến dòng tiền tự do của những doanh nghiệp như Alphabet và Amazon chuyển sang âm. Điều này buộc các công ty ngày càng phụ thuộc vào thị trường trái phiếu để huy động vốn, trong khi lãi suất tăng tiếp tục đẩy chi phí vay lên cao.

Ngược lại, Apple vẫn duy trì chính sách kiểm soát chặt chi tiêu vốn. Dòng tiền tự do của tập đoàn được dự báo tăng 38%, lên 142 tỷ USD trong năm tài chính 2026, kết thúc ngày 30/9.

Sự phân hóa giữa Apple và các doanh nghiệp đầu tư mạnh vào AI diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán công nghệ Mỹ trải qua một tháng đầy biến động.

Chỉ số Nasdaq 100, tập trung vào các doanh nghiệp công nghệ lớn, giảm 6,7% trong tháng 10, đánh dấu tháng giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2025.

Cổ phiếu CoreWeave và Nebius Group, hai doanh nghiệp sở hữu trung tâm dữ liệu và cung cấp dịch vụ điện toán AI, đều giảm hơn 30% trong tháng.

Đáng chú ý, sau cú lao dốc trong phiên cuối tháng, cổ phiếu Intel đã giảm hơn 45% trong tháng 10. Đây là mức giảm theo tháng lớn nhất của hãng chip Mỹ trong bộ dữ liệu kéo dài hơn 40 năm.

Diễn biến này cho thấy những lo ngại về hiệu quả đầu tư AI đang tác động mạnh đến thị trường công nghệ, trong khi Apple trở thành lựa chọn được giới đầu tư đánh giá là tương đối an toàn hơn nhờ chiến lược kiểm soát chi phí và khả năng tạo dòng tiền.