Bộ ảnh mới của Ngọc Loan khiến cư dân mạng không tiếc lời khen, thậm chí có người hài hước gọi cô là “thần tiên tỷ tỷ hạ phàm ham chơi”.

Nhắc đến những mỹ nhân có cuộc sống sang chảnh, gu thẩm mỹ riêng và đặc biệt chăm chút hình ảnh trên mạng xã hội, Ngọc Loan là một trong những cái tên thường xuyên thu hút sự chú ý. Không chỉ khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung ở tuổi 33, người đẹp sinh năm 1993 còn có sở thích thực hiện những bộ ảnh được đầu tư kỳ công, từ trang phục, phụ kiện cho đến bối cảnh. Mỗi lần xuất hiện, cô lại mang đến một hình ảnh khác biệt, lúc thanh lịch, sang trọng, khi dịu dàng, cổ điển như bước ra từ một bộ phim cổ trang.

Mới đây, nhân dịp kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Ngọc Loan tiếp tục chia sẻ loạt ảnh mới và nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng. Trên trang cá nhân, người đẹp viết: "Chúc mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Văn hóa là cội nguồn của dân tộc, là linh hồn của đất nước. Giữ gìn và phát huy văn hóa chính là gìn giữ bản sắc, lịch sử và những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam cho các thế hệ mai sau".

Đi kèm dòng chia sẻ là những khoảnh khắc Ngọc Loan hóa thân thành một mỹ nhân mang vẻ đẹp cổ điển giữa không gian thiên nhiên xanh mướt. Diện thiết kế váy màu kem bồng bềnh, kết hợp cùng khăn trùm đầu và những món phụ kiện cầu kỳ, người đẹp tạo dáng bên mặt nước, phía sau là cây cối và khung cảnh yên bình. Lối trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc được tạo kiểu chỉn chu cùng thần thái dịu dàng khiến tổng thể bộ ảnh mang màu sắc vừa lãng mạn vừa có chút huyền ảo.

Cư dân mạng xuýt xoa: “Thần tiên tỷ tỷ hạ phàm ham chơi”

Ngay dưới bài đăng, nhiều người dành lời khen cho nhan sắc và phong cách của Ngọc Loan. Đáng chú ý, một bình luận hài hước ví người đẹp như "thần tiên tỷ tỷ hạ phàm ham chơi", khiến người đọc không khỏi bật cười vì cách nhận xét vừa đáng yêu vừa khá đúng với tinh thần bộ ảnh. Một người khác xuýt xoa: "Đẹp quá, kiếp trước chắc làm phi tần ấy", trong khi có ý kiến cho rằng nhìn Ngọc Loan quá hoàn hảo, không biết cô có nhược điểm nào hay không.

Không ít người còn liên tưởng bộ ảnh đến những thước phim cổ trang. Có bình luận nhận xét Ngọc Loan đẹp chẳng kém nhân vật Vương Chiêu Quân, người đẹp nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa. Một cư dân mạng khác bày tỏ sự yêu thích dành cho những bức hình được đầu tư của cô, thậm chí cho biết ngắm mãi cũng không chán. Những lời khen ấy phần nào cho thấy sức hút của Ngọc Loan không chỉ đến từ ngoại hình mà còn ở cách cô xây dựng hình ảnh riêng qua từng bộ ảnh.

Thực tế, điều khiến loạt hình này trở nên nổi bật là sự kết hợp hài hòa giữa trang phục và bối cảnh. Thiết kế váy có nhiều lớp vải mềm tạo cảm giác bay bổng, trong khi phụ kiện đội đầu trở thành điểm nhấn, giúp tổng thể khác biệt với những bộ ảnh thời trang thông thường. Thay vì sử dụng màu sắc quá rực rỡ, Ngọc Loan lựa chọn tông màu nhẹ nhàng, nhường sự chú ý cho gương mặt và không gian thiên nhiên phía sau. Cách tạo dáng cũng khá tiết chế, không cần quá nhiều biểu cảm nhưng vẫn tạo được cảm giác như đang kể một câu chuyện bằng hình ảnh.

Không phải lần đầu Ngọc Loan khiến dân tình trầm trồ với những bộ ảnh kỳ công

Với những ai thường xuyên theo dõi Ngọc Loan trên mạng xã hội, việc người đẹp đầu tư chỉn chu cho những bộ ảnh không còn quá xa lạ. Trước đó, cô từng gây chú ý khi thực hiện loạt hình và video mang phong cách cổ trang tại Ninh Bình, giữa khung cảnh núi non trùng điệp và sông nước hữu tình. Trong những bộ cổ phục thướt tha, Ngọc Loan xuất hiện trên thuyền, hòa mình vào không gian thiên nhiên khiến nhiều người liên tưởng đến bối cảnh phim kiếm hiệp hoặc những tác phẩm cổ trang được dàn dựng công phu.

Đáng nói, Ngọc Loan không chỉ lựa chọn một bộ trang phục đẹp rồi tạo dáng trước ống kính. Những lần chụp ảnh của cô thường cho thấy sự quan tâm đến tổng thể, từ màu sắc trang phục, kiểu tóc, phụ kiện cho đến việc tìm kiếm bối cảnh phù hợp. Nếu phong cảnh Ninh Bình với núi đá và dòng sông tạo nên vẻ đẹp cổ kính, thì ở bộ ảnh mới, không gian xanh và mặt nước lại mang đến cảm giác thơ mộng, nhẹ nhàng hơn. Dù theo đuổi phong cách nào, người đẹp vẫn duy trì hình ảnh nữ tính, thanh thoát nhưng không bị một màu.

Một điểm thú vị khác là Ngọc Loan luôn biết cách thay đổi hình ảnh tùy theo thời điểm và cảm hứng cá nhân. Bên cạnh những lần xuất hiện với váy áo thời thượng, trang phục hàng hiệu hay phong cách sang chảnh quen thuộc, cô còn dành sự yêu thích cho các bộ hình mang yếu tố văn hóa, nghệ thuật. Sự thay đổi ấy khiến trang cá nhân của Ngọc Loan giống như một cuốn album thời trang với nhiều sắc thái, nơi mỗi lần chụp ảnh lại là một cơ hội để thử nghiệm những ý tưởng mới.

Ở tuổi 33, Ngọc Loan vẫn cho thấy sự hào hứng trong việc chăm sóc bản thân và khám phá những phong cách khác nhau. Không bó buộc mình vào một hình tượng cố định, cô có thể chuyển từ vẻ đẹp hiện đại, quyến rũ sang nét dịu dàng, cổ điển một cách tự nhiên. Có lẽ đó cũng là lý do những bộ ảnh của người đẹp vẫn nhận được sự quan tâm, dù việc chụp hình kỳ công vốn đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cô.

Và nếu nhìn vào loạt ảnh mới nhất, có thể hiểu vì sao cư dân mạng lại gọi Ngọc Loan là "thần tiên tỷ tỷ hạ phàm ham chơi": Không chỉ sở hữu nhan sắc được nhiều người ngưỡng mộ, cô còn luôn biết cách tận hưởng cuộc sống, biến những sở thích cá nhân thành những khoảnh khắc đẹp mắt và không ngừng làm mới chính mình.

Nguồn ảnh: Ngọc Loan Trần