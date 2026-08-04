Cú chỉ tay của Hai Long và lời đáp trả ngạo nghễ về vị thế của tuyển Việt Nam trước Indonesia

Từng kết liễu tuyển Thái Lan bằng siêu phẩm giữa sân ở AFF Cup 2024, Hai Long lại vừa khiến người hâm mộ phát cuồng với màn ăn mừng đầy kiêu hãnh trước Indonesia tại AFF Cup 2026.

Tối 3/8, khi tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia 3-0 ngay trên sân khách để giành vé vào bán kết AFF Cup 2026 với ngôi đầu bảng A, mạng xã hội nhanh chóng lan truyền hình ảnh Nguyễn Hai Long chỉ tay vào logo cúp vàng AFF Cup trên áo.

Không phải màn ăn mừng quá phô trương, cũng chẳng phải hành động khiêu khích đối thủ, chỉ một cú chỉ tay dứt khoát vào biểu tượng của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á cũng đủ nói lên tất cả.

Đó là lời khẳng định về vị thế, rằng tuyển Việt Nam bước vào trận đấu này không phải với tâm thế của đội bóng đi tìm phép màu, mà là nhà vô địch đến để bảo vệ ngôi vương.

Tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2026 với một tấm khiên vàng được đính vào tay áo, vinh dự mà chỉ đội đương kim vô địch mới có được. (Ảnh: AFF)

Điều đặc biệt là đây không phải lần đầu Hai Long trở thành nhân vật chính trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng của bóng đá Việt Nam.

Còn nhớ trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 trên sân Rajamangala, khi tuyển Thái Lan dồn toàn lực tìm bàn thắng trong những giây cuối cùng, Hai Long cướp bóng rồi tung cú sút từ giữa sân đưa bóng vào lưới trống. Bàn thắng ấy không chỉ ấn định chiến thắng mà còn khép lại hành trình chinh phục chức vô địch đầy cảm xúc của tuyển Việt Nam trên đất Thái. Một cú sút đi vào lịch sử.

Hai Long góp công lớn trong hành trình vô địch AFF Cup 2024 của tuyển Việt Nam.

Gần 2 năm sau, vẫn là Hai Long, nhưng lần này anh chỉ không ghi bàn, mà còn tạo nên một màn ăn mừng có lẽ sẽ còn được nhắc đến rất lâu.

Tuyển Indonesia bước vào trận đấu với quyết tâm rất lớn. Họ được chơi trên sân nhà, có sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả và được kỳ vọng sẽ thắng vang dội. Trong khi đó, tuyển Việt Nam rơi vào tình thế không hề dễ chịu. Sau trận hòa Singapore, thầy trò HLV Kim Sang-sik buộc phải giành chiến thắng để tự quyết tấm vé bán kết.

Áp lực cho tuyển Việt Nam là cực lớn. Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, sự khác biệt giữa một nhà vô địch và một đội bóng vẫn chưa một lần lên ngôi tại AFF Cup lại được thể hiện rất rõ.

Indonesia nhập cuộc đầy khí thế, nhưng càng chơi càng bế tắc trước hệ thống chặt chẽ của tuyển Việt Nam. Và khi cơ hội xuất hiện, các học trò của HLV Kim Sang-sik lạnh lùng trừng phạt đối thủ. 3 bàn thắng, một chiến thắng 3-0 ngay tại sân Pakansari và ngôi đầu bảng là câu trả lời không thể thuyết phục hơn của tuyển Việt Nam.

Highlights Indonesia vs Việt Nam (vòng bảng AFF Cup 2026)

Với Hai Long, pha ăn mừng không phải sự kiêu ngạo, mà đó là niềm kiêu hãnh của một nhân tố quan trọng đã cùng tuyển Việt Nam bước lên đỉnh Đông Nam Á và hiểu rằng để đánh bại mình, các đối thủ cần nhiều hơn việc chỉ có sự cuồng nhiệt trên khán đài.

Ở tuổi 26, Hai Long đã trưởng thành vượt bậc dưới thời HLV Kim Sang-sik. Anh không còn chỉ là một tiền vệ sở hữu những cú sút đẹp mắt hay khả năng tạo đột biến. Điều đáng quý hơn là bản lĩnh trong những trận đấu lớn. Khi đội tuyển cần người tạo ra khoảnh khắc, Hai Long luôn biết cách xuất hiện.

Từ cú sút giữa sân khiến Thái Lan gục ngã để khép lại AFF Cup 2024, đến màn ăn mừng đầy khí chất trước Indonesia ở AFF Cup 2026, Hai Long đang dần xây dựng cho mình một "thương hiệu" rất riêng.

Không ồn ào, không phát biểu đao to búa lớn, cũng chẳng cần đáp trả những lời thách thức trước trận. Chỉ cần chiến thắng. Và sau đó, nhẹ nhàng cho đối phương biết tuyển Việt Nam đang ở vị thế ra sao.

Vậy là đủ!