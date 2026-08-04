Cầu thủ nhập tịch Indonesia hậm hực vì thua Việt Nam: "Đây có phải giải của FIFA đâu, hãy đợi đấy"

Không thể ra sân do CLB không đồng ý nhả quân, trung vệ gốc Hà Lan tỏ ra không phục khi chứng kiến tuyển Indonesia thua thảm Việt Nam tới 0-3.

“Một thắng lợi ở giải đấu không thuộc hệ thống FIFA. Tốt thôi. Hãy đợi đấy. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong các trận đấu chính thức. Còn giờ thì chúc mừng!”, trung vệ Justin Hubner bình luận trong bài đăng về trận thắng 3-0 của tuyển Việt Nam trước Indonesia vào tối 3/8.

Không những vậy, cầu thủ gốc Hà Lan này còn đăng lại ảnh trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia vào tháng 3/2024, kèm theo thông điệp: “Họ quên mất những gì chúng ta đã làm với họ ở vòng loại World Cup”.

Justin Hubner tỏ ra không phục khi Indonesia thua đậm tuyển Việt Nam.

Có thể thấy, Justin Hubner đã phải trải qua một buổi tối đầy hậm hực khi chứng kiến đội nhà bại trận. Trung vệ sinh năm 2003 có tên trong danh sách tuyển Indonesia dự AFF Cup 2026, tuy nhiên lại chưa thể hội quân cho CLB chủ quản Fortuna Sittard (Hà Lan) chưa đồng ý nhả người.

Việc phải ngồi xem trận đấu qua màn hình và nhìn đội nhà thảm bại ngay tại sân Pakansari có lẽ khiến Justin Hubner không giữ được bình tĩnh.

Cầu thủ này dùng những lời lẽ xem nhẹ AFF Cup 2026. Tuy nhiên thử đặt trường hợp nếu ở các trận đấu tới, Justin Hubner được về hội quân và cùng tuyển Indonesia giành thắng lợi, thậm chí có thể vô địch, liệu anh chàng này có ăn mừng hay không? Hay lại tiếp tục nói về giải đấu với những lời lẽ như trên?

Indonesia là đội bóng duy nhất toàn thua trong các lần lọt vào chung kết AFF Cup. Đội bóng này đã có tới 6 lần về nhì (nhiều nhất giải).

Chưa rõ điều gì sẽ xảy ra, bởi thực tế tuyển Indonesia lúc này còn chưa chắc đã vượt qua được vòng bảng, chứ đừng nói đến việc giành cúp. Chỉ biết rằng, với người hâm mộ Indonesia, vô địch AFF Cup vẫn là giấc mơ mà họ mong đợi mòn mỏi suốt 30 năm qua nhưng vẫn chưa trở thành sự thực.

Hơn nữa, tuyển Việt Nam thời điểm 2024 dưới thời HLV Troussier và thời điểm hiện tại đã có rất nhiều thay đổi. Nếu một lần nữa chạm trán nhau, hãy cùng chờ xem liệu Justin Hubner có thể làm được gì, hay những kết quả của 2 năm trước sẽ chỉ mãi là những ký ức đẹp duy nhất mà trung vệ này có được khi đối đầu tuyển Việt Nam?