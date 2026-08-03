Từng dự World Cup, HLV Indonesia thừa nhận sự thật đau lòng khi thua thảm tuyển Việt Nam

HLV John Herdman, người từng cầm quân ở World Cup, đã dành nhiều lời khen cho tuyển Việt Nam sau trận thắng đậm 3-0 ngay trên đất Indonesia.

"Xin chúc mừng tuyển Việt Nam. Đây là trận đấu khó khăn cho Indonesia và chúng tôi đã chơi tệ, trong khi họ chơi quá hay”, HLV John Herdman mở đầu buổi họp báo sau trận.

Ông nói tiếp: “Tuyển Việt Nam đã cải thiện rất nhiều sau trận hòa Singapore. Đây là một thất bại để lại nhiều điều để học hỏi cho chúng tôi, dù nó là kết quả không ai mong muốn nhưng bóng đá là vậy. Tôi muốn gửi lời xin lỗi người hâm mộ đã cổ vũ tới cùng. Vẫn còn 1 trận nữa và Indonesia sẽ cố hết sức".

HLV Indonesia tâm phục khẩu phục khi bị đội nhà thua Việt Nam.

Từng dẫn dắt tuyển Canada tại World Cup 2022, HLV John Herdman đang phải đối mặt với thử thách khá lớn tại AFF Cup 2026. Ông có nguy cơ không thể giúp Indonesia vượt qua được vòng bảng, nếu như đội bóng này không thắng được Singapore trên sân khách vào ngày 7/8 tới.

"Tôi vẫn còn nhiều cảm xúc sau trận và chưa phân tích được nhiều điều. Nhưng nhìn chung chúng tôi đã đá không tốt, bàn thua đến chỉ sau chưa đầy 15 phút và đến quá dễ dàng.

Tuyển Indonesia chơi tấn công nhưng cần phải chuyển trạng thái tốt hơn, kiểm soát tốt hơn. Những sai lầm là để chúng tôi học hỏi. Toàn đội Indonesia đều hướng tới việc sẽ vượt qua vòng bảng ở giải lần này".

Cục diện bảng A trước lượt cuối.

Chia sẻ về mục tiêu phải thắng tuyển Singapore trên sân khách, HLV John Herdman cho biết: "Chúng tôi sẽ phải chấn chỉnh lại cả chiến thuật lẫn tinh thần sau thất bại này. Tình thế của tuyển Indonesia đã khó khăn hơn so với lượt đấu trước.

Đối thủ Singapore đá rất kết dính và có lợi thế sân nhà. Chúng tôi thì ở vào tình thế buộc phải thắng, nhưng các cầu thủ đều khao khát thể hiện và thi đấu vì màu cờ sắc áo".

Cũng có mặt trong buổi họp báo, hậu vệ Rizky Ridho nói: "Chúc mừng tuyển Việt Nam. Họ đã đá hay hơn ở trận này và đặt chúng tôi vào tình thế khó khăn. Sẽ không có lựa chọn nào khác cho tuyển Indonesia ngoài việc mạnh mẽ trở lại. Còn 1 trận nữa tức vẫn còn cơ hội. Chúng tôi sẽ nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần và sớm trở lại”.