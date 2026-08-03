Đại thắng Indonesia, HLV Kim Sang-sik tiết lộ: "Tôi đã ném cái áo trắng ở trận hòa Singapore đi rồi"

Chi tiết mỗi khi HLV Kim Sang-sik mặc áo đen là tuyển Việt Nam lại có kết quả tốt khiến chính bản thân ông cũng phải đặc biệt chú ý điều này.

"Tôi ném cái áo trắng đó đi rồi. Tôi đã phải giải thích với vợ rằng vì sao mình lại làm vậy", HLV Kim Sang-sik dí dỏm nói sau trận thắng Indonesia 3-0 vào tối nay (3/8).

Ở trận hòa Singapore 0-0 cách đây 4 ngày, ông Kim mặc áo trắng. Chi tiết này sau đó được người hâm mộ nhắc đến rất nhiều, với việc cứ mỗi khi HLV Kim Sang-sik mặc áo đen thì tuyển Việt Nam có kết quả tốt, còn áo trắng thì ngược lại.

Và rồi nó cũng đến tai chiến lược gia người Hàn Quốc, dẫn đến việc ông quyết định bỏ luôn chiếc áo màu trắng của mình để mặc áo đen ở trận gặp Indonesia.

HLV Kim Sang-sik đã bỏ áo trắng.

Và chuyển sang mặc áo đen.

Còn về chiến thuật, HLV Kim Sang-sik đã tạo ra nhiều sự thay đổi khi cất Xuân Son, Hoàng Hên, Quang Hải, Văn Hậu trên ghế dự bị, đưa Hai Long, Thành Long, Việt Anh vào đá chính. Điều này nhanh chóng phát huy hiệu quả với 2 bàn thắng sớm cho tuyển Việt Nam chỉ sau 15 phút.

"Thực ra sự chuẩn bị của cả 2 trận gặp Singapore và Indonesia tôi đều không làm gì khác biệt cả. Nhưng các cầu thủ được trao cơ hội hôm nay đã chơi hết mình và rất ấn tượng, nhất là Hai Long.

Trương Tiến Anh cũng đá rất hay, cậu ấy di chuyển rất nhiều và đó là điều chúng tôi rất cần để vận hành chiến thuật. Tiến Anh là một cầu thủ lớn của đội tuyển và hôm nay rất nhiều cơ hội được cậu ấy góp phần tạo ra".

Cục diện bảng A trước lượt trận cuối.

Với thắng lợi 3-0 ngay trên sân khách, tuyển Việt Nam giành lại ngôi đầu bảng A với 7 điểm sau 3 trận. Ở lượt cuối vào ngày 7/8, đội quân của HLV Kim Sang-sik sẽ đón tiếp Campuchia trên sân Mỹ Đình. Với cục diện hiện tại, tấm vé vào bán kết gần như đã nằm trong tay tuyển Việt Nam.

"Đây là trận đấu rất khó khăn trên sân khách và chúng tôi đã thể hiện hết mình để có chiến thắng. Với 3 điểm này thì tình hình của chúng tôi đang rất tươi sáng.

Tôi xin cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực hết sức. Cũng xin cảm ơn các CĐV ở đây và ở nhà đã cố vũ cho đội tuyển. Giờ sự tập trung của chúng tôi sẽ là dành cho trận tiếp theo”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.