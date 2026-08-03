Tuyển Việt Nam đại thắng Indonesia, đòi sòng phẳng món nợ 22 năm nhờ nước cờ cao tay của thầy Kim

Ngay trên đất khách, tuyển Việt Nam đã đánh bại chủ nhà Indonesia một cách vô cùng thuyết phục, qua đó chạm một tay vào tấm vé chơi ở vòng bán kết AFF Cup 2026.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Việt Nam cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của HLV Kim Sang-sik bằng lối chơi pressing quyết liệt. Việc ông cất Xuân Son, Hoàng Hên, Quang Hải và Văn Hậu trên ghế dự bị khiến tất cả bất ngờ. Và những toan tính mới của chiến lược gia người Hàn Quốc đã sớm phát huy tác dụng.

Chỉ sau 6 phút, sức ép ấy đã mang về bàn mở tỷ số. Hai Long cướp bóng ngay sát vòng cấm trước khi phối hợp cùng Hoàng Đức. Đội trưởng tuyển Việt Nam tung đường chọc khe tinh tế để Văn Vĩ băng xuống dứt điểm ở góc hẹp, đánh bại Nadeo Argawinata.

Bị dẫn bàn từ rất sớm, Indonesia buộc phải đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, đội chủ nhà gần như bất lực trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của tuyển Việt Nam. Trong khi Mitchell Baker chỉ có một cú sút không quá nguy hiểm ở phút 12 thì đoàn quân áo trắng lại tỏ ra cực kỳ sắc bén mỗi khi phản công.

Phút 15, cách biệt được nhân đôi. Thành Long tung đường chuyền vượt tuyến chính xác để Hai Long bứt tốc xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm lạnh lùng vào góc gần, khiến sân Pakansari rơi vào im lặng.

Hai bàn thua liên tiếp khiến Indonesia lúng túng. HLV John Herdman thậm chí phải rời khán đài xuống khu kỹ thuật từ khá sớm để trực tiếp chỉ đạo các học trò.

Trong phần còn lại của hiệp một, Indonesia vẫn cầm bóng nhiều hơn nhưng rất ít khi tạo ra sóng gió về phía khung thành Lê Giang Patrik. Cơ hội đáng kể nhất chỉ đến ở phút bù giờ khi Mitchell Baker đánh đầu chệch cột dọc. Ngược lại, tuyển Việt Nam còn suýt ghi thêm bàn nếu pha đánh đầu lái bóng của Tài Lộc ở phút 42 đi chính xác hơn.

Một điểm nhấn khác của hiệp đấu là tình huống trung vệ Việt Anh phải rời sân tạm thời để băng đầu sau pha va chạm mạnh với Baker. Dù máu chảy khá nhiều, cầu thủ này vẫn trở lại thi đấu đầy quả cảm.

HLV Kim Sang-sik đã có những tính toán quá chính xác.

Bước sang hiệp hai, Indonesia dâng đội hình tấn công mạnh mẽ hơn nhưng vẫn vấp phải hàng thủ chơi đầy tập trung của tuyển Việt Nam. Việt Anh liên tiếp có những pha cắt bóng chính xác, còn Lê Giang Patrik gần như không phải làm việc quá vất vả.

Trong khi đó, các học trò của HLV Kim Sang-sik liên tục tạo ra những pha phản công nguy hiểm. Đình Bắc có hai cơ hội đối mặt thủ môn nhưng đều không thể tận dụng. Sau khi được tung vào sân, Xuân Son cũng bỏ lỡ một tình huống thuận lợi trước khi đưa bóng vào lưới trong thế việt vị.

Dẫu vậy, tiền đạo nhập tịch của tuyển Việt Nam không phải tiếc nuối quá lâu.

Phút 71, Hoàng Đức tiếp tục thể hiện đẳng cấp bằng đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự Indonesia. Xuân Son bứt tốc phá bẫy việt vị, bình tĩnh vượt qua Nadeo rồi dứt điểm chuẩn xác, nâng tỷ số lên 3-0 và gần như khép lại trận đấu.

Khoảng thời gian cuối trận, Indonesia cố gắng tìm bàn danh dự nhưng mọi nỗ lực đều không thành công. Mitchell Baker có thêm một pha đối mặt ở phút 81 nhưng bị các hậu vệ tuyển Việt Nam áp sát kịp thời, trong khi Putra cũng bỏ lỡ cơ hội với cú sút lên trời khi khung thành đã rộng mở.

Chung cuộc, tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 3-0 ngay trên sân Pakansari. Đây là trận đấu mà đoàn quân của HLV Kim Sang-sik thể hiện sự vượt trội cả về đấu pháp, khả năng phòng ngự lẫn hiệu quả trong những pha phản công. Trước một Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch và được kỳ vọng rất lớn, tuyển Việt Nam vẫn tạo ra màn trình diễn đầy bản lĩnh để giành trọn 3 điểm.

Với người hâm mộ Việt Nam, đây là màn đòi nợ không thể ngọt ngào hơn khi cách đây 22 năm tại Tiger Cup 2004, tuyển Việt Nam thua Indonesia 0-3.